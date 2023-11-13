Как быстро почистить жалюзи – женщина рассказала, как избавиться от пыли за минуты

Женщину назвали "гением" после того, как она прикрепила две желтые и зеленые губки к щипцам, чтобы почистить жалюзи и избавиться от пыли за считанные секунды.

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Женщина показала гениальный способ очистки жалюзи / Коллаж Главред, фото: скриншот с видео, ua.depositphotos.com

Чистка жалюзей может быть утомительной задачей, но простой взлом одной женщины может сделать ее намного быстрее.

Рэнди, которая пишет в социальных сетях под ником @randyandco, поделилась видео, на котором женщина демонстрирует, как правильно чистить жалюзи с помощью дешевого хакерского средства. Видео, которое набрало более 35 000 лайков, показывает, как она вырезает отверстия в желтых и зеленых губках. Пишет издание dailystar.

Смотрите видео о том, как отчистить жалюзи от пыли:

видео дня

Затем она закрепила два из них на конце пары щипцов, а затем поднесла их к окну с открытыми жалюзи. Перед тем, как провести губками по поверхности, женщина разбрызгала на них моющее средство.

Этот простой и быстрый метод удалил пыль с жалюзи за считанные секунды, как заявила Рэнди в подписи к видео: "Как правильно чистить жалюзи!" Пользователи TikTok были очарованы этим лайфхаком, и в комментариях они назвали его "гениальным".

Один пользователь сказал:"гениально [смайлик с сердечком]". Второй добавил: "Это хорошая идея. Я попробую это сделать".

Третий подбодрил: "обожаю это! Мне нужно очистить/вытереть пыль с жалюзи, и у меня около 10 окон, и некоторые из них очень большие! Спасибо! Четвертый прокомментировал: "О, я попробую! Губки дешевые!".

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