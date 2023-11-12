Как почистить черное пальто от шерсти котов перед выходом в город

Все владельцы домашних питомцев точно сталкивались с проблемой шерсти на одежде. Особенно неприятно ее обнаруживать на черных нарядах, когда выходишь из дома.
Если время поджимает, можно использовать микрофибру или сухую губку, но этот лайфхак не совершенен - никто не дает гарантии, что шерсть снова не прилипнет к влажной ткани.
Другой способ - скотч. Если ткань вашего пальто не позволяет микрофибре собрать всю шерсть, перейдите к жестким мерам - намотайте на ручку расчески немного скотча и пройдитесь липкой стороной по верхней одежде вертикальными движениями (только вниз или вверх).
Есть одно дешевое средство, как почистить пальто от шерсти животных
Но все вышеперечисленные методы не эффективны на 100%. Иногда необходимо использовать средство для чистки пальто.
Важный момент, который объясняет всю логику данного лайфхака: чтобы убрать шерсть с пальто или мебели, необходимо прежде всего убрать статическое электричество, последнее и вызывает эффект "прилипания". Это легко сделать при стирке - просто добавляйте в отсек к порошку немного соды, а также немного кондиционера с антистатическим эффектом (антистатик).
Само пальто обычно чистят в "сухой химчистке" (конечно, если есть предупреждения от производителя). Можно использовать недорогие средства - нашатырь, соль, мыло, глицерин. Наносить стоит очень мягко и деликатно, дабы не повредить тканевые волокна, - с помощью салфеток или грубой щетки.
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