Как почистить черное пальто от шерсти котов перед выходом в город

Есть несколько средств, как очистить одежду от шерсти кошек. Некоторые можно применить сразу перед выходом из дома.

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Читайте о средстве для чистки пальто / Коллаж Главред. Фото: flickr.com (Alan), ua.depositphotos.com

Все владельцы домашних питомцев точно сталкивались с проблемой шерсти на одежде. Особенно неприятно ее обнаруживать на черных нарядах, когда выходишь из дома.

Если время поджимает, можно использовать микрофибру или сухую губку, но этот лайфхак не совершенен - никто не дает гарантии, что шерсть снова не прилипнет к влажной ткани.

Другой способ - скотч. Если ткань вашего пальто не позволяет микрофибре собрать всю шерсть, перейдите к жестким мерам - намотайте на ручку расчески немного скотча и пройдитесь липкой стороной по верхней одежде вертикальными движениями (только вниз или вверх).

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Есть одно дешевое средство, как почистить пальто от шерсти животных

Но все вышеперечисленные методы не эффективны на 100%. Иногда необходимо использовать средство для чистки пальто.

Важный момент, который объясняет всю логику данного лайфхака: чтобы убрать шерсть с пальто или мебели, необходимо прежде всего убрать статическое электричество, последнее и вызывает эффект "прилипания". Это легко сделать при стирке - просто добавляйте в отсек к порошку немного соды, а также немного кондиционера с антистатическим эффектом (антистатик).

Само пальто обычно чистят в "сухой химчистке" (конечно, если есть предупреждения от производителя). Можно использовать недорогие средства - нашатырь, соль, мыло, глицерин. Наносить стоит очень мягко и деликатно, дабы не повредить тканевые волокна, - с помощью салфеток или грубой щетки.

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