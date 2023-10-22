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Вещь, которая есть дома у каждого, уберет кошачью шерсть с одежды при стирке

Сергей Кущ
22 октября 2023, 12:32
Мы расскажем, что делать, если шерсть кота остается на одежде после стирки.
Как убрать кошачью шерсть с одежды при стирке
Как убрать кошачью шерсть с одежды при стирке / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube, pixabay.com

Мало кто знает о том, что обычную губку для мытья посуды можно применять не только для её прямого назначения. Удивительно, но этот обычный предмет, которой есть у каждого на кухне оказывается весьма полезной в процессе стирки одежды.

Проще некуда: как очистить ковер от шерсти и волос - следуя простым советам, вы сможете легко и быстро очистить ковер от шерсти и волос.

Помещая новенькую губку в барабан стиральной машины, вы с лёгкостью решите одну раздражающую проблему.

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Как убрать кошачью шерсть с одежды при стирке?

Если у вас есть домашние пушистые питомцы, чья шерсть постоянно прилипает к вашей одежде, или если вас мучает неприятность того, что волоски крепко зацепляются за ткань и от них тяжело избавиться, достаточно лишь поместить губку в барабан стиральной машины и запустить стандартный режим стирки.

В ходе стирки губка притянет к себе все волоски и шерсть, и вам больше не потребуется перестирывать вещи или удалять их вручную.

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