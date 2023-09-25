Проще некуда: как очистить ковер от шерсти и волос

Следуя простым советам, вы сможете легко и быстро очистить ковер от шерсти и волос.
Ковры могут стать настоящими магнитами для шерсти и волос, особенно если у вас есть пушистые домашние питомцы или длинноволосые члены семьи. Мы рассмотрим, как убрать с ковра собачью шерсть, как избавиться от волос и как освежить ковер без необходимости в его полном мытье.
Как убрать с ковра собачью шерсть?
- Ролик или скотч-лента: Пройдитесь по поверхности ковра роликом для сбора шерсти или используйте обычный скотч-ленту. Просто приклейте ее к поверхности и отклеивайте, собирая шерсть.
- Пылесос с насадкой для шерсти: Используйте пылесос с специальной насадкой, предназначенной для удаления шерсти с ковра. Она помогает собрать даже короткие волосы.
- Резиновая перчатка: Наденьте резиновую перчатку и проведите рукой по поверхности ковра, как будто делаете поглаживающие движения. Шерсть будет скапливаться на перчатке.
Как убрать волосы с ковра?
Используйте сухую швабру или метлу для выметания волос с ковра. Двигайтесь в одном направлении, собирая волосы в грудку, а затем уберите их в мусорный пакет.
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Также в магазинах можно найти валики и щетки с липкой поверхностью, предназначенные специально для сбора волос с ковров.
Как почистить ковер без мытья?
- Содовая смесь: Посыпьте соду равномерно по ковру и оставьте на 15-20 минут. Затем взбейте ковер и пылесосите, чтобы удалить соду и собрать оставшиеся волосы.
- Специальные средства для сухой чистки: На рынке есть средства для сухой чистки ковров, которые помогут освежить ковер без влажной мойки.
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