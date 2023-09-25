Проще некуда: как очистить ковер от шерсти и волос

Следуя простым советам, вы сможете легко и быстро очистить ковер от шерсти и волос.

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Как очистить ковер от шерсти и волос / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Ковры могут стать настоящими магнитами для шерсти и волос, особенно если у вас есть пушистые домашние питомцы или длинноволосые члены семьи. Мы рассмотрим, как убрать с ковра собачью шерсть, как избавиться от волос и как освежить ковер без необходимости в его полном мытье.

Как убрать с ковра собачью шерсть?

Ролик или скотч-лента: Пройдитесь по поверхности ковра роликом для сбора шерсти или используйте обычный скотч-ленту. Просто приклейте ее к поверхности и отклеивайте, собирая шерсть.

Пройдитесь по поверхности ковра роликом для сбора шерсти или используйте обычный скотч-ленту. Просто приклейте ее к поверхности и отклеивайте, собирая шерсть. Пылесос с насадкой для шерсти: Используйте пылесос с специальной насадкой, предназначенной для удаления шерсти с ковра. Она помогает собрать даже короткие волосы.

Используйте пылесос с специальной насадкой, предназначенной для удаления шерсти с ковра. Она помогает собрать даже короткие волосы. Резиновая перчатка: Наденьте резиновую перчатку и проведите рукой по поверхности ковра, как будто делаете поглаживающие движения. Шерсть будет скапливаться на перчатке.

Как убрать волосы с ковра?

Используйте сухую швабру или метлу для выметания волос с ковра. Двигайтесь в одном направлении, собирая волосы в грудку, а затем уберите их в мусорный пакет.

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Также в магазинах можно найти валики и щетки с липкой поверхностью, предназначенные специально для сбора волос с ковров.

Как почистить ковер без мытья?

Содовая смесь: Посыпьте соду равномерно по ковру и оставьте на 15-20 минут. Затем взбейте ковер и пылесосите, чтобы удалить соду и собрать оставшиеся волосы.

Посыпьте соду равномерно по ковру и оставьте на 15-20 минут. Затем взбейте ковер и пылесосите, чтобы удалить соду и собрать оставшиеся волосы. Специальные средства для сухой чистки: На рынке есть средства для сухой чистки ковров, которые помогут освежить ковер без влажной мойки.

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