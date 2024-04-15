Будет сиять, как из магазина: как почистить серебро в домашних условиях

Серебряные украшения со временем теряют блеск и темнеют, однако есть действенные способы которые быстро вернут им первоначальную красоту.

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Как почистить серебро в домашних условиях / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Серебряные украшения со временем тускнеют, теряя блеск и красоту. Это происходит из-за реакции серебра с кислородом, сероводородом и другими веществами, содержащимися в воздухе.

Однако, не спешите выбрасывать или нести к ювелиру ваши любимые серьги, кольца или браслеты. Существует множество способов, как почистить серебро в домашних условиях, сохранив при этом целостность камней.

Если вас интересуют советы по уходу за украшениями, прочтите материал Главреда: Серебро будет блестеть, как новое: домашняя хитрость, которая очистит его за 5 минут.

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Как почистить потемневшее серебро с камнями

Чтобы освежить серебро и мельхиор, используйте картофельный сок. Замочите украшения на 30 минут в разведенном водой отношении 1:1 соке картофеля, а затем протрите шерстяной тканью до блеска.

Для очистки украшений без камней можно использовать пасту, сделанную из мела и нашатырного спирта. Смешайте их в равных пропорциях и, с помощью зубной щетки, почистите изделия, чтобы вернуть им блеск.

Кроме этого, пользователь TikTok @wikihow поделился способом очистки серебра кетчупом. Для этого нужно нанести его на губку или щетку и протереть им изделие в течение нескольких минут.

Если консистенция кетчупа слишком густая, можно добавить немного воды. Для изделий с декорированным плетением и сложным дизайном лучше использовать щетку с мягкими ворсинами.

Если чернота осталась, можно смешать кетчуп с нашатырным спиртом и повторить процесс очистки.

Чем нельзя чистить серебро

Не используйте абразивные чистящие средства, порошки, жесткие щетки, поскольку они могут поцарапать серебро и повредить камни. Для чистки серебра не стоит использовать кипяток, поскольку это может привести к повреждению металла.

Также следует избегать контакта серебра с агрессивными химическими веществами, такими как отбеливатели, хлорка, аммиак (в высоких концентрациях). Эти химические вещества могут повредить серебро и сделать его тусклым.

Чем чистят серебро от черноты в домашних условиях

Паста из пищевой соды и воды является одним из самых популярных и эффективных методов очистки серебра. Видео с использованием этого способа поделилась пользовательница TikTok @v3rnhixxx.

Чтобы очистить серебряные украшения, смешайте пищевую соду с небольшим количеством воды до образования пасты, нанесите ее на серебро мягкой тканью, осторожно потрите, а затем смойте водой. Этот способ особенно хорош для украшений с гладкой поверхностью.

Алюминиевая фольга и соль - это метод, который прекрасно подходит для серебряных украшений со сложными деталями. Этим способом поделилась другая пользовательница TikTok @hartboytray

Выстелите миску алюминиевой фольгой, положите внутрь серебряные предметы, залейте горячей водой и добавьте столовую ложку соли. Происходящая химическая реакция помогает перенести серу из серебра на алюминиевую фольгу, таким образом ваши украшения вернут блеск. Через несколько минут выньте украшения, промойте их и высушите.

Белый уксус и пищевая сода также являются действенным способом очистки. Для более глубокой очистки замочите серебряные изделия в растворе белого уксуса и воды и добавьте столовую ложку пищевой соды. Такая шипучая смесь поможет устранить почернение.

В чем ювелиры чистят серебро

Профессиональные ювелиры используют специальные средства и оборудование для очистки серебра. Они могут использовать ультразвуковые ванны, химические растворы или другие профессиональные методы, которые помогают восстановить блеск и вид серебра без риска повреждения.

Что такое ультразвуковая ванна? Ультразвуковая ванна - это резервуар, в который наливается жидкость. Это может быть моющий состав, вода и т.д. На стенках или дне емкости установлены излучатели ультразвуковых волн. Многие модели устройств также предполагают наличие нагревательных элементов. Они поддерживают температуру на определенном уровне, повышая качество чистки. Для активации ультразвуковых излучателей используют электронный генератор, пишет Lebedka.ua.

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