Почти кондиционер: как сделать вентилятор более эффективным

Единственное, что вам понадобится для этого - вентилятор и две бутылки замороженной воды.

https://glavred.info/lifehack/pochti-kondicioner-kak-sdelat-ventilyator-bolee-effektivnym-10581686.html Ссылка скопирована

Как сделать вентилятор более эффективным / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Сейчас, когда температура воздуха в Украине достигает страшны +35 или даже +40, важно найти убежище, которое спасет вас от палящего солнца. Им может стать ваш дом даже если у вас нет кондиционера.

Нет ничего хуже, чем прийти домой после долгого, жаркого дня в офисе и сразу же попасть в дом, который напоминает сауну. А ведь именно так сейчас чувствуют себя многие дома. Конечно, такие советы, как закрытие всех окон и дверей и занавесок, имеют некоторое значение, но, к сожалению, это не всегда помогает, пишет Tips and Tricks.

Как спастись от жары

Единственное, что вам понадобится для этого - вентилятор и две бутылки замороженной воды. Вентилятор - вещь сама по себе хорошая, но, к сожалению, он просто гоняет по помещению теплый воздух, но не делает его прохладнее.

Что такое Tips and Tricks? Tips and Tricks — один из крупнейших брендов в своей нише, входящий в состав голландской медиакомпании WeBlog Media. Веб-сайт и страница в Facebook посещают тысячи посетителей каждый день. Ресурс публикует лайфхаки и хитрости, которыми люди делятся в сети.

Как сделать вентилятор более эффективным?

Чтобы сделать свой вентилятор намного эффективнее, вы можете сделать собственный кондиционер, используя вентилятор и две бутылки замороженной воды.

экономия на электроэнергии, тарифы, инфографика Главред / Инфографика: Главред

Наполните две большие бутылки водой и положите их в морозилку, пока вода полностью не замерзнет. Затем положите бутылки на пол (или на стол, если у вас стоит вентилятор) поверх сложенного полотенца.

Поставьте вентилятор позади бутылок. Таким образом, вентилятор будет гнать по дому действительно холодный воздух, создаваемый льдом в бутылках. Это позволит температуре действительно снизиться.

Смотрите видео о том, как сделать вентилятор холоднее:

Вам может быть интересно:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред