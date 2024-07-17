Жара в Украине будет бить рекорды каждый год: какой будет погода в ближайшие 10 дней

В Украине фиксируются аномально высокие температуры, жара будет становиться сильнее с каждым годом, рассказала Наталья Птуха.

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Жара в Украине может с каждым годом становиться сильнее / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, ua.depositphotos.com

В Украине продолжают фиксировать рекордно высокие температуры. Тенденция с жарой может усиливаться в будущем. Об этом сообщила пресс-секретарь Укргидрометцентра Наталья Птуха во время брифинга.

"Такие условия прослеживались не только на территории Украины и юго-восточной Европы, но и в США также, у нас были по западному побережью зафиксированы максимально высокие значения температур, абсолютные максимумы за всю историю наблюдений для определенных метеостанций", - рассказала она.

По словам синоптика, в течение года каждый месяц становился аномально теплым. Птуха отметила, что высокие показатели температуры фиксировали практически по всему земному шару.

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"Такая тенденция сохраняется и из года в год периодов с теплой погодой, с волнами тепла становится все больше, а периодов с холодной погодой становится все меньше. Такая зависимость есть, климатологи всего мира об этом говорят", - подчеркнула синоптик.

Какой будет погода в Украине - прогноз на ближайшие 10 дней

В ближайшие 10 дней в Украине ожидается ослабление жары. Однако резкого снижения температуры не будет, заявила Птуха.

"Немного она ослабится, уже не будет таких экстремальных температур. Но, все равно, после того, как 18-19 июля произойдет перестройка, снова на нашу территорию начнет влиять другой антициклон. Не столь уж жаркая воздушная масса будет в его системе. Но достаточно высокие значения температуры, более присущие климатическим нормам для украинского лета, будут присутствовать", - спрогнозировала она.

Птуха подчеркнула, что значительных изменений на ближайшие 10 дней пока не предвидится.

Аномальная жара в Украине - подробности

Напомним, с начала июля температура воздуха неуклонно растет, местами на востоке и юге она превысила +40 °С. Под прямыми солнечными лучами фактическая температура может достигать +60 °С. Синоптик Игорь Кибальчич отметил, что из-за интенсивного потепления климата такие периоды жары будут становиться более частыми.

Также 13 июля в Украине было установлено несколько температурных рекордов. Гидрометцентр сообщил, что дневные максимумы в некоторых областях побили предыдущие исторические рекорды для этой даты.

Как сообщал Главред, причина аномальной жары - тропический воздух с юга, пояснила заместитель начальника отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Наталья Голеня. Сначала он поступал с юго-востока, а теперь - с юго-запада. Ближайшие три-пять суток воздушная масса с севера Балкан, попавшая туда из Африки, принесет жару до более 30 и даже до 40 градусов.

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