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Украину накроет новая порция африканской жары: синоптик сказал, когда ждать похолодания

Анна Ярославская
15 июля 2024, 11:19обновлено 15 июля, 12:03
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С 15 по 19 июля жара усилится и распространится на северные и частично западные регионы Украины. Местами столбики термометров поднимутся до +40…+42 °С.
погода, жара, засуха
На этой неделе жара в Украине может побить абсолютный рекорд 20210 года / ua.depositphotos.com, pixabay.com

Аномальная жара в Украине 2024 бьет температурные рекорды. Причем нынешние высокие градусы называют уникальными для июля, поскольку в предыдущие годы такое повышение температуры воздуха обычно наблюдалось в августе. Когда же закончится жара в Украине? Своими прогнозами поделились синоптики.

Заместитель начальника отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Наталья Голеня рассказала, что причина нынешней аномальной жары - тропический воздух с юга. Сначала он поступал с юго-востока, а теперь – с юго-запада.

"Из Африки на Средиземное море перекочевала, и к нам будет поступать ближайшие три-пять суток воздушная масса с севера Балкан, а на Балканы она из Африки попадает. Поэтому мы имеем самые высокие значения, максимальные температуры, которые превышают 30 градусов и даже будут достигать 40", - отметила синоптик.

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Жара бьет температурные рекорды

13 июля температура воздуха в некоторых областях побила предыдущие исторические рекордные значения для этого дня, передает Укргидрометцентр.

По данным метеорологических станций, зафиксированы превышения на 1-4°. Дневные максимумы, например, в Винницкой и в Николаевской областях составили 38,9° и 37,7° соответственно.

К слову, очень жарко не только в Украине. В некоторых странах Восточной Европы и на Балканах температура воздуха уже достигает и превышает 40-42 градуса выше нуля.

Синоптики ожидают, что в течение следующих 10 дней в ряде стран из этих регионов могут быть побиты сотни месячных и даже абсолютных температурных рекордов.

Аномальная жара может затронуть также некоторые регионы Польши, Чехии, Австрии, Словакии, Венгрии, Румынии, Молдовы, Болгарии, Сербии, Косово, Боснии и Герцеговины, Черногории, Албании, Северной Македонии и даже Греции и Италии.

В каком году была самая сильная жара

Самая высокая температура в Украине за всю историю наблюдений была зафиксирована в августе 2010 года в Луганске. Тогда температура воздуха поднялась до рекордных 42 градусов тепла.

2010 год стал также самым теплым для Днепра, Херсона и Запорожья - в этих городах температура достигала 40-40,9 градуса тепла.

Значительная часть температурных рекордов в украинских городах приходится на 2010 и 2007 годы.

Какой самый большой минус был в Украине

Самая низкая температура воздуха за всю историю наблюдений в Украине также была в Луганске. В 1900 и 1935 годах в городе было зафиксировано 41,9 градуса ниже нуля.

В целом, большинство холодных температурных рекордов в Украине зафиксировали между 1920-1940 годами.

Жара в Украине усилится - синоптик

Метеоролог Игорь Кибальчич прогнозирует новую порцию африканского воздуха с 15 по 19 июля. По его словам, жара усилится и распространится на северные и частично западные регионы Украины. В этот период максимальные дневные показатели составят +33…+38 °С, в южных и центральных областях местами столбики термометров поднимутся до +40…+42 °С.

Среднесуточная температура, соответственно, может достигать и превышать +30 °С, что на 6 – 11 °С выше климатической нормы, передает meteoprog. В ближайшую неделю есть все шансы повторения или даже перекрытия рекорда Луганска в 2010 году.

С 15 по 19 июля жара усилится
С 15 по 19 июля жара усилится / meteoprog.com

Когда в Украину придет похолодание

Постепенное изменение синоптических условий прогнозируется только с 20 июля.

Кибальчич обещает, что в Украину начнет поступать более свежий и прохладный воздух из районов центральной и северо-западной Европы.

"Начиная с западных и северных областей аномальная жара отступит на восток и в начале третьей декады месяца покинет территорию Украины", - говорит синоптик.

На смену африканскому воздуху к нам поступит умеренная воздушная масса, поэтому среднесуточная температура приблизится к норме в это время года.

Вместе с похолоданием придут и долгожданные осадки, которые должны заметно улучшить ситуацию с засухой и снизить уровень пожарной опасности.

Кто такой Игорь Кибальчич

Игорь Кибальчич - синоптик Харьковского регионального центра по гидрометеорологии. Кибальчич является кандидатом географических наук.

Погода на сегодня - прогноз на 15 июля

Как писал Главред, 15 июля в Украине будет жаркая погода, но местами дождливая. Теплее всего будет в Днепропетровской области. Там температура воздуха повысится до +41 градуса.

Самая низкая температура воздуха ожидается в Волынской и Львовской областях. Там температура воздуха повысится до +30 градусов.

В Киеве 15 июля синоптик прогнозируют дожди с грозами. Ветер будет переменных направлений со скоростью 3-8 м/с.

"Температура по области ночью 20-25°, днем сильная жара 35-39°; в Киеве температура ночью 23-25°, днем сильная жара 36-38°", - сообщает Укргидрометцентр.

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