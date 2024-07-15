Украину накроет новая порция африканской жары: синоптик сказал, когда ждать похолодания

Аномальная жара в Украине 2024 бьет температурные рекорды. Причем нынешние высокие градусы называют уникальными для июля, поскольку в предыдущие годы такое повышение температуры воздуха обычно наблюдалось в августе. Когда же закончится жара в Украине? Своими прогнозами поделились синоптики.
Заместитель начальника отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Наталья Голеня рассказала, что причина нынешней аномальной жары - тропический воздух с юга. Сначала он поступал с юго-востока, а теперь – с юго-запада.
"Из Африки на Средиземное море перекочевала, и к нам будет поступать ближайшие три-пять суток воздушная масса с севера Балкан, а на Балканы она из Африки попадает. Поэтому мы имеем самые высокие значения, максимальные температуры, которые превышают 30 градусов и даже будут достигать 40", - отметила синоптик.
Жара бьет температурные рекорды
13 июля температура воздуха в некоторых областях побила предыдущие исторические рекордные значения для этого дня, передает Укргидрометцентр.
По данным метеорологических станций, зафиксированы превышения на 1-4°. Дневные максимумы, например, в Винницкой и в Николаевской областях составили 38,9° и 37,7° соответственно.
К слову, очень жарко не только в Украине. В некоторых странах Восточной Европы и на Балканах температура воздуха уже достигает и превышает 40-42 градуса выше нуля.
Синоптики ожидают, что в течение следующих 10 дней в ряде стран из этих регионов могут быть побиты сотни месячных и даже абсолютных температурных рекордов.
Аномальная жара может затронуть также некоторые регионы Польши, Чехии, Австрии, Словакии, Венгрии, Румынии, Молдовы, Болгарии, Сербии, Косово, Боснии и Герцеговины, Черногории, Албании, Северной Македонии и даже Греции и Италии.
В каком году была самая сильная жара
Самая высокая температура в Украине за всю историю наблюдений была зафиксирована в августе 2010 года в Луганске. Тогда температура воздуха поднялась до рекордных 42 градусов тепла.
2010 год стал также самым теплым для Днепра, Херсона и Запорожья - в этих городах температура достигала 40-40,9 градуса тепла.
Значительная часть температурных рекордов в украинских городах приходится на 2010 и 2007 годы.
Какой самый большой минус был в Украине
Самая низкая температура воздуха за всю историю наблюдений в Украине также была в Луганске. В 1900 и 1935 годах в городе было зафиксировано 41,9 градуса ниже нуля.
В целом, большинство холодных температурных рекордов в Украине зафиксировали между 1920-1940 годами.
Жара в Украине усилится - синоптик
Метеоролог Игорь Кибальчич прогнозирует новую порцию африканского воздуха с 15 по 19 июля. По его словам, жара усилится и распространится на северные и частично западные регионы Украины. В этот период максимальные дневные показатели составят +33…+38 °С, в южных и центральных областях местами столбики термометров поднимутся до +40…+42 °С.
Среднесуточная температура, соответственно, может достигать и превышать +30 °С, что на 6 – 11 °С выше климатической нормы, передает meteoprog. В ближайшую неделю есть все шансы повторения или даже перекрытия рекорда Луганска в 2010 году.
Когда в Украину придет похолодание
Постепенное изменение синоптических условий прогнозируется только с 20 июля.
Кибальчич обещает, что в Украину начнет поступать более свежий и прохладный воздух из районов центральной и северо-западной Европы.
"Начиная с западных и северных областей аномальная жара отступит на восток и в начале третьей декады месяца покинет территорию Украины", - говорит синоптик.
На смену африканскому воздуху к нам поступит умеренная воздушная масса, поэтому среднесуточная температура приблизится к норме в это время года.
Вместе с похолоданием придут и долгожданные осадки, которые должны заметно улучшить ситуацию с засухой и снизить уровень пожарной опасности.
Кто такой Игорь Кибальчич
Игорь Кибальчич - синоптик Харьковского регионального центра по гидрометеорологии. Кибальчич является кандидатом географических наук.
Погода на сегодня - прогноз на 15 июля
Как писал Главред, 15 июля в Украине будет жаркая погода, но местами дождливая. Теплее всего будет в Днепропетровской области. Там температура воздуха повысится до +41 градуса.
Самая низкая температура воздуха ожидается в Волынской и Львовской областях. Там температура воздуха повысится до +30 градусов.
В Киеве 15 июля синоптик прогнозируют дожди с грозами. Ветер будет переменных направлений со скоростью 3-8 м/с.
"Температура по области ночью 20-25°, днем сильная жара 35-39°; в Киеве температура ночью 23-25°, днем сильная жара 36-38°", - сообщает Укргидрометцентр.
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