Украину накрыла африканская жара в +40: синоптик сказала, когда ждать прохлады

Жара в Украину пришла на месяц раньше. В прошлые годы максимально высокие температуры воздуха наблюдались в августе.

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Украину раскалит до +40, но потом придет небольшое похолодание, сказала синоптик / ua.depositphotos.com

Погода в Украине в последние дни рекордно жаркая. Для первой половины июля это достаточно необычно. Заместитель начальника отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Наталья Голеня назвала нынешнюю ситуацию с погодой "уникальной".

По ее словам, обычно самая теплая - вторая половина июля, а самые максимальные температуры фиксировались в первой половине августа. В качестве примера Голеня привела 2010 год, когда самая сильная жара стояла в конце июля – начале августа, а 12 августа температура в Луганске поднялась до наивысшего значения в 42 градуса, передает РБК-Украина.

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"Если мы достигнем в ближайшие дни, суббота-воскресенье и понедельник-вторник, то до этого у нас максимальные значения были в августе. Теперь эти значения будут в середине июля. Вот в этом уникальность", – сказала синоптик.

Жара пришла из Африки

Голеня объяснила, что причина нынешней аномальной жары - тропический воздух с юга. С начала он поступал с юго-востока, а теперь – с юго-запада.

"Из Африки на Средиземное море перекочевала, и к нам будет поступать ближайшие три-пять суток воздушная масса с севера Балкан, а на Балканы она из Африки попадает. Поэтому мы имеем самые высокие значения, максимальные температуры, которые превышают 30 градусов и даже будут достигать 40", - сказала она.

Когда ждать похолодания

На следующей неделе жара немного спадет. С понедельника, 15 июля, температура воздуха немного снизится, на западе Украины, со вторника – на севере. Но на юге-востоке жара продержится до 18-20 июля.

В Киеве столбики термометров могут опуститься до +25…+30 градусов, на юге-востоке - до +30…+35 градусов. Синоптик также не исключает в это время дождей.

Кто такая Наталья Голеня Наталья Голеня - синоптик, метеоролог, заместитель начальника отдела метеопрогнозов Украинского гидрометцентра.

Жара вернется в августе

Новая волна жары придет в августе, прогнозируют в Укргидрометцентре.

"Лето еще не закончилось", - констатировала синоптик.

Погода на сегодня и как жара повлияет на отключения света

Погода в Украине в ближайшие дни будет отмечаться аномально высокими температурами воздуха - столбики термометров максимально будут показывать +33...+39 градусов, а на юге, востоке и в большинстве центральных областей даже +40 и выше.

Очень высокой будет даже ночная температура воздуха - она составит +20...+25 градусов, рассказала синоптик Наталья Диденко.

Согласно прогнозу Укргидрометцентра, в четверг, 11 июля, дневные температуры воздуха по всей Украине будут превышать +30 градусов. А в южных, восточных и центральных областях даже будут приближаться к +40 градусов. Дожди в этот день ожидаются лишь в части западных областей - во Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Хмельницкой и Черновицкой.

В Укренерго заявили, что 11 июля в Украине прогнозируется аномальная жара. В результате в стране растет потребление электроэнергии. Сегодня введены три и четыре очереди отключений. Ограничения будут действовать в течение всех суток.

Как отмечают в Укрэнерго, температура воздуха превышает +30 градусов. Сегодня на максимуме потребление на 7% превышает аналогичный показатель 10 июля.

"С 16:00 до 23:00 - для компенсации дефицита энергии в системе будут задействованы четыре очереди отключений, в другие часы - три очереди", - предупредили энергетики.

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