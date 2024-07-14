Грозовые дожди и адская жара: какой будет погода в разных областях Украины

Синоптики предупреждают о том, что во многих областях температура воздуха повысится до +40 градусов.

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Прогноз погоды в Украине на 15 июля / Коллаж: Главред, фото: pixabay

Погода в Украине 15 июля будет жаркой. Во многих областях будут грозовые дожди. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Синоптик Наталка Диденко предупреждает о том, что лишь на западе будут дожди с грозами. В других областях температура воздуха повысится до 40 градусов тепла. Чрезвычайная жара будет держаться почти по всей Украине. Ее ослабление будет ориентировочно с 26-го июля. В столице снижение температуры воздуха можно ожидать с 18-го июля.

Кто такая Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия. видео дня

Прогноз погоды в Украине на 15 июля / фото: ventusky

Погода 15 июля

В Украине 15 июля синоптики прогнозируют дожди с грозами на территории западных и северных областей. В целом ветер в этот день будет переменных направлений со скоростью 3-8 м/с.

"Жаркая погода с температурой ночью 20-25°, на западе страны 17-22°; днем сильная жара 35-39°, в большинстве южных, Винницкой, Кировоградской и Днепропетровской областях местами чрезвычайная жара 40-41°, в большинстве западных областей 29-34°", - говорится в сообщении.

В Украине ударит +41

По данным meteoprog, 15 июля в Украине будет жаркая погода, но местами дождливая. Теплее всего будет в Днепропетровской области. Там температура воздуха повысится до +25...+41 градус. Самая низкая температура будет в Волынской и Львовской областях. Там температура воздуха повысится до +18...+30 градусов.

Прогноз погоды в Украине на 15 июля / фото: meteoprog

Погода 15 июля в Киеве

В Киеве 15 июля будет жара. Синоптики в этот день прогнозируют дожди с грозами. В этот день ветер будет переменных направлений со скоростью 3-8 м/с.

"Температура по области ночью 20-25°, днем сильная жара 35-39°; в Киеве температура ночью 23-25°, днем сильная жара 36-38°", - сообщает Укргидрометцентр.

Прогноз погоды в Украине на 15 июля / фото: meteoprog

Что такое Укргидрометцентр? Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

Погода в Украине - последние новости

Ранее синоптик назвала дату, когда в Украине ослабнет жара. В части областей ударит +42 градуса, при этом дожди могут быть лишь в одной из областей. Стало известно, когда такая сильная жара наконец отступит.

Напомним, ранее сообщалось, что жара будет зашкаливать и бить рекорды - стало известно, в каких областях целую неделю будет +40. Метеоролог рассказал, какой будет погода в течение недели, с 8 по 14 июля.

Также ранее сообщалось, что в Украине "врежет" почти 6-балльный шторм - нашу страну накрывает новая магнитная буря. Этот геомагнитный шторм будет достаточно сильным и затянется на целую неделю.

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