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Украину атаковал почти 6-балльный шторм: когда закончится магнитная буря

Ангелина Подвысоцкая
15 июля 2024, 04:40
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Ожидается, что после этой магнитной бури в страну ворвется новый геомагнитный шторм.
магнитная буря, солнце, космос
Украину атаковала почти 6-балльная магнитная буря / фото: depositphotos.com/ua

Украину накрыла новая магнитная буря. Об этом сообщает meteoagent.

Она ворвалась в страну 9 июля с мощностью 3 балла и продержалась на таком уровне на следующий день. 11-12 июля ее мощность выросла до почти пяти баллов. Но своего пика магнитная буря достигла 13-14 июля. Тогда ее мощность была на уровне почти 6-ти баллов, что делает ее очень сильной.

Ожидается, что 15 июля магнитная буря станет слабее - 4 балла. После этого она снизится к минимуму. Однако расслабляться еще рано, ведь 20 июля в страну ворвется новый геомагнитный шторм.

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магнитная буря
Украину атаковала почти 6-балльная магнитная буря / фото: meteoagent

По данным meteoprog, за последние 24 часа произошло 13 вспышек класса С, М и Х. Сообщается, что 15 июля могут произойти на Солнце новые вспышки класса М. Их вероятность составляет 60%. Вероятность вспышек класса Х составляет 15%.

Сообщается, что сейчас на Солнце замечено 82 солнечных пятна.

Что такое магнитная буря?

Магнитная буря - это возмущение геомагнитного поля, которое может длиться от нескольких часов до нескольких суток. Они вызываются возмущенными потоками солнечного ветра, которые поступают в магнитосферу Земли и взаимодействуют с ней. Эти геомагнитные бури могут влиять на технику и даже человеческий организм. Они могут вызвать нарушение или поломки в аппаратуре космических аппаратов, вывести из строя электронную технику на Земле.

Что касается влияния магнитных бурь на человеческий организм, то однозначного ответа на этот вопрос нет. Однако многие отмечают, что во время геомагнитного шторма у них ухудшается самочувствие. Об этом сообщает Википедия.

Что происходит с человеком во время магнитной бури

Во время магнитных бурь у людей могут возникать следующие негативные симптомы:

  • головная боль,
  • головокружение,
  • тошнота,
  • боль в сердце,
  • слабость и сонливость,
  • боль в спине и суставах,
  • повышенное давление,
  • обострение хронических заболеваний.

Что делать при магнитной буре

Для того чтобы свести к минимуму негативное воздействие бури, придерживайтесь правил здорового образа жизни во время бури и за несколько дней до неё.

Ограничьте употребление жирной, жареной, острой и мучной пищи. Ешьте больше сезонных фруктов и орехов, рыбы, орехов.

Откажитесь от кофе, алкоголя и сигарет. Вредные напитки замените травяным чаем. Чаще бывайте на свежем воздухе и больше ходите пешком. Регулярно проветривайте комнату.

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