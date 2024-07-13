В Украине сильно ухудшится погода: где будут лить дожди с грозами и градом

Синоптики предупреждают о том, что во многих областях Украины 14 июля будут сильные порывы ветра.

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Прогноз погоды в Украине на 14 июля / фото: УНИАН

Погода в Украине 14 июля будет очень жарко. В то же время во многих областях синоптики объявили штормовое предупреждение. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

На территории западных и Житомирской областей днем будут грозы, дождь и град. Мощные порывы ветра будут достигать 15-20 м/с.

Синоптики Наталья Диденко предупреждает о том, что только с 18-20 июля будет ощутимое ослабление температуры воздуха. Ожидается это на территории западных, северных и Винницкой областей. В остальных регионах будет жара. В Киеве ее пик придется на 14-16 июля.

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Кто такая Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

Прогноз погоды в Украине на 14 июля / фото: ventusky

Погода 14 июля

В Украине 14 июля синоптики прогнозируют дожди с грозами на западе страны и в Житомирской области. Там даже могут быть шквалы. В целом ветер в этот день будет переменных направлений со скоростью 3-8 м/с.

"Жаркая погода с температурой ночью 20-25°, в западных и восточных областях 17-22°; днем сильная жара 35-39°, в большинстве западных областей 29-34°", - говорится в сообщении.

В Украине ударит +40

По данным meteoprog, 14 июля в Украине будет жаркая погода, но местами дождливая. Теплее всего будет в Кировоградской области. Там температура воздуха повысится до +23...+40 градусов. Самая низкая температура будет в Волынской области. Там температура воздуха повысится до +20...+32 градусов.

Прогноз погоды в Украине на 14 июля / фото: meteoprog

Погода 14 июля в Киеве

В Киеве 14 июля будет жара. Синоптики в этот день осадков не прогнозируют. В этот день ветер будет переменных направлений со скоростью 3-8 м/с.

"Температура по области ночью 20-25°, днем сильная жара 35-39°; в Киеве температура ночью 22-24°, днем сильная жара 35-37°", - сообщает Укргидрометцентр.

Прогноз погоды в Украине на 14 июля / фото: meteoprog

Что такое Укргидрометцентр? Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

Погода в Украине - последние новости

Ранее синоптик назвала дату, когда в Украине ослабнет жара. В части областей ударит +42 градуса, при этом дожди могут быть лишь в одной из областей. Стало известно, когда такая сильная жара наконец отступит.

Напомним, ранее сообщалось, что жара будет зашкаливать и бить рекорды - стало известно, в каких областях целую неделю будет +40. Метеоролог рассказал, какой будет погода в течение недели, с 8 по 14 июля.

Также ранее сообщалось, что в Украине "врежет" почти 6-балльный шторм - нашу страну накрывает новая магнитная буря. Этот геомагнитный шторм будет достаточно сильным и затянется на целую неделю.

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