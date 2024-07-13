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6-балльный шторм затягивается: когда закончится мощная магнитная буря

Ангелина Подвысоцкая
13 июля 2024, 05:55
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Ожидается, что пик этой сильной магнитной бури будет 13-14 июля.
солнце, магнитная буря
В Украине затягивается сильная магнитная буря / фото: depositphotos.com/ua

После самой сильной и затяжной магнитной бури в страну ворвалась новая буря. Об этом сообщает meteoagent.

Она накрыла страну 9 июля и ударила с мощностью 3-х баллов. На таком же уровне она продержалась и на следующий день, но позже начала усиливаться. Ожидается, что 11-12 июля магнитная буря остановилась на 4-балльной мощности.

Ожидается, что 13 июля сила геомагнитного шторма внезапно повысится до почти 6-ти баллов. На таком же уровне она будет и на следующий день, а после этого пойдет на спад. 15-16 июля она остановится на мощности 3 балла и снизится до минимума. Однако расслабляться еще рано, ведь 20-21 июля страну атакует новая магнитная буря.

видео дня

магнитная буря
В Украине затягивается сильная магнитная буря / фото: meteoagent

По данным meteoprog, за последние 24 часа произошло 4 вспышек класса С. Сообщается, что 13 июля могут произойти на Солнце новые вспышки класса М. Их вероятность составляет 60%. Вероятность вспышек класса Х составляет 15%.

Сообщается, что сейчас на Солнце замечено 53 солнечных пятна.

Что такое магнитная буря?

Магнитная буря - это возмущение геомагнитного поля, которое может длиться от нескольких часов до нескольких суток. Они вызываются возмущенными потоками солнечного ветра, которые поступают в магнитосферу Земли и взаимодействуют с ней. Эти геомагнитные бури могут влиять на технику и даже человеческий организм. Они могут вызвать нарушение или поломки в аппаратуре космических аппаратов, вывести из строя электронную технику на Земле.

Что касается влияния магнитных бурь на человеческий организм, то однозначного ответа на этот вопрос нет. Однако многие отмечают, что во время геомагнитного шторма у них ухудшается самочувствие. Об этом сообщает Википедия.

Что происходит с человеком во время магнитной бури

Во время магнитных бурь у людей могут возникать следующие негативные симптомы:

  • головная боль,
  • головокружение,
  • тошнота,
  • боль в сердце,
  • слабость и сонливость,
  • боль в спине и суставах,
  • повышенное давление,
  • обострение хронических заболеваний.

Что делать при магнитной буре

Для того чтобы свести к минимуму негативное воздействие бури, придерживайтесь правил здорового образа жизни во время бури и за несколько дней до неё.

Ограничьте употребление жирной, жареной, острой и мучной пищи. Ешьте больше сезонных фруктов и орехов, рыбы, орехов.

Откажитесь от кофе, алкоголя и сигарет. Вредные напитки замените травяным чаем. Чаще бывайте на свежем воздухе и больше ходите пешком. Регулярно проветривайте комнату.

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