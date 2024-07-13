До плюс 60 градусов: Украину 'раскалит' до рекордных показателей

Июль 2024 в Украине может побить все рекорды по температурным показателям. Снижения температуры в ближайшие дни ожидать не следует.

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Жара продержится в Украине еще неделю / Фото: pixabay

Прогноз погоды не перестает удивлять украинцев. С начала июля температура воздуха с каждым днем повышалась, а в отдельные дни на востоке и юге Украины на столбиках термометров преодолевала отметку в +40 °С. Но на самом деле, это еще не самые высокие показатели, ведь под прямыми солнечными лучами в условиях застройки и асфальтового покрытия фактическая температура воздуха может превышать и +60 °С.

Как рассказал синоптик, кандидат географических наук и метеоролог Игорь Кибальчич, в связи с интенсивным потеплением климата, подобные периоды длительной жары будут повторяться все чаще в будущем.

Относительно прогноза погоды в Украине на следующую неделю - к сожалению, заметного ослабления жары не предвидится. Более того, с 15 по 19 июля жара усилится и распространится на северные и частично западные регионы Украины. В этот период максимальные дневные показатели составят +33...+38 °С, в южных и центральных областях местами +40...+42 °С.

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Среднесуточная температура, соответственно, может достигать и превышать +30 °С, что на 6 - 11 °С выше климатической нормы. Кибальчич добавляет, что на этой неделе есть шансы на установление нового абсолютного температурного максимума. Последний был зафиксирован в Луганске в августе 2010 года с показателем +42 °С.

Погода в Украине 15 июля / meteoprog

Украина в эпицентре температурной аномалии / Climatebook

Слова синоптика, о том, что Украина находится в эпицентре температурной аномалии подтверждает и Climatebook. Прогнозируется, что максимальные температуры в течение следующих 7 дней превысят 42-44°C.

Однако, после 20 июля прогнозируется постепенное изменение синоптических условий. Тогда в Украину начнет поступать более свежий и прохладный воздух из районов центральной и северо-западной Европы. Аномальная жара отступит сначала из западных и северных областей, затем и с востока, а в начале третьей декады июля покинет территорию Украины.

Среднесуточная температура в 20-х числах июля приблизится к норме и вместе с похолоданием придут долгожданные осадки, которые улучшат ситуацию с засухой и высоким уровнем пожарной опасности.

Кто такой Игорь Кибальчич Игорь Кибальчич - синоптик Харьковского регионального центра по гидрометеорологии. Кибальчич является кандидатом географических наук.

Погода в Украине - последние новости

Напомним, 13 июля по всей Украине будет жарко, но в некоторых областях прогнозируют грозовые дожди. В этот день ожидается чрезвычайный уровень пожарной опасности в большинстве областей.

Накануне стало известно, что в выходные, 13 и 14 июля, погода будет аномально жаркой и сухой. В большинстве областей дневная температура воздуха будет держаться на уровне от +33 до +38 градусов.

Ранее сообщалось, что после сильнейшей и самой затяжной магнитной бури в страну врывается новый геомагнитный шторм. 13 июля сила геомагнитного шторма повысится до почти 6-ти баллов.

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