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Украину атаковала самая сильная магнитная буря: шторм достиг отметки 9 баллов

Ангелина Подвысоцкая
7 июля 2024, 01:08обновлено 7 июля, 02:05
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Эта магнитная буря сильно затягивается. Ожидается, что после нее сразу начнется новый шторм.
магнитная буря, солнце
В Украине сильно затягивается 9-балльная буря / фото: depositphotos.com/ua

В Украине сильно затягивается магнитная буря. Она держится на самой пиковой мощности - 9 баллов. Об этом сообщает meteoagent.

Магнитная буря впервые ворвалась в страну еще 27 июля сразу с 6-балльной мощностью. Уже на следующий день она выросла до 7-ми баллов. После этого магнитная буря начала ослабевать. 30 июня - 1 июля она остановилась на отметке 5 баллов.

Уже 2-3 июля стало заметно, что мощность магнитной бури началась усиливаться. Тогда она держалась на отметке 6-ти баллов. Однако 4-6 июля геомагнитный шторм достиг самой большой отметки из всех существующих. Он стал 9-балльным, что делает его самым сильным.

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Ожидается, что уже 8 июля страну накроет новая магнитная буря и ударит с мощностью 4 балла.

магнитная буря
В Украине сильно затягивается 9-балльная буря / фото: meteoagent

По данным meteoprog, за последние 24 часа произошло 9 вспышек класса С. Сообщается, что 7 июля могут произойти на Солнце новые вспышки класса М. Их вероятность составляет 35%. Вероятность вспышек класса Х составляет 5%.

Сообщается, что сейчас на Солнце замечено 39 солнечных пятен.

Что такое магнитная буря?

Магнитная буря - это возмущение геомагнитного поля, которое может длиться от нескольких часов до нескольких суток. Они вызываются возмущенными потоками солнечного ветра, которые поступают в магнитосферу Земли и взаимодействуют с ней. Эти геомагнитные бури могут влиять на технику и даже человеческий организм. Они могут вызвать нарушение или поломки в аппаратуре космических аппаратов, вывести из строя электронную технику на Земле.

Что касается влияния магнитных бурь на человеческий организм, то однозначного ответа на этот вопрос нет. Однако многие отмечают, что во время геомагнитного шторма у них ухудшается самочувствие. Об этом сообщает Википедия.

Что происходит с человеком во время магнитной бури

Во время магнитных бурь у людей могут возникать следующие негативные симптомы:

  • головная боль,
  • головокружение,
  • тошнота,
  • боль в сердце,
  • слабость и сонливость,
  • боль в спине и суставах,
  • повышенное давление,
  • обострение хронических заболеваний.

Что делать при магнитной буре

Для того чтобы свести к минимуму негативное воздействие бури, придерживайтесь правил здорового образа жизни во время бури и за несколько дней до неё.

Ограничьте употребление жирной, жареной, острой и мучной пищи. Ешьте больше сезонных фруктов и орехов, рыбы, орехов.

Откажитесь от кофе, алкоголя и сигарет. Вредные напитки замените травяным чаем. Чаще бывайте на свежем воздухе и больше ходите пешком. Регулярно проветривайте комнату.

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