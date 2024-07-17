Солнечная вспышка частично "заглушила" связь: Землю накрыла новая магнитная буря

Солнце продолжает запускать вспышки в течение периода интенсивной активности, что влияет на Землю.

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Сверхмощная вспышка Солнца "накрыла" связь в части мира / Коллаж: Главред, фото: flickr

Солнце выпустило самую мощную из возможных вспышек класса X, что привело к частичному отключению связи. Она также стала причиной выброса корональной массы, после чего Землю накрыла магнитная буря.

Как сообщает Space.com, солнечная вспышка от пятна AR3738 произошла во вторник, 16 июля, в 9:26 утра по восточному времени. Коротковолновое радиозатухание в связи с последним событием наблюдалось преимущественно над Атлантическим океаном, а также в большей части Африки, Европы и некоторых частях Северной и Южной Америки.

Центр прогнозирования космической погоды (SWPC) NOAA сообщил, что есть радиосигналы, указывающие на то, что вспышка, "вероятно", стала причиной выброса корональной массы (CME).

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Как известно, выбросы корональной массы с Солнца становятся причиной магнитных бурь. 16 июля солнечная активность зафиксирована с К-индексом 6, что соответствует сильным геомагнитным волнениям. Но уже сегодня, 17 июля, ожидается солнечная активность с К-индексом 3. 18 июля и 19 июля индекс будет несколько выше и впоследствии пойдет на спад.

Активность Солнца 17 июля / MeteoAgent 2024

Что такое магнитная буря? Магнитная буря - это возмущение геомагнитного поля, которое может длиться от нескольких часов до нескольких суток. Они вызваны возмущенными потоками солнечного ветра, которые поступают в магнитосферу Земли и взаимодействуют с ней. Эти геомагнитные бури могут влиять на технику и даже человеческий организм. Они могут вызвать нарушения или поломки в аппаратуре космических аппаратов, вывести из строя электронную технику на Земле. Что касается влияния магнитных бурь на человеческий организм, то однозначного ответа на этот вопрос нет. Однако многие отмечают, что во время геомагнитного шторма у них ухудшается самочувствие. Об этом сообщает Википедия.

Что происходит с человеком во время магнитной бури

Во время магнитных бурь у людей могут возникать такие негативные симптомы:

головная боль,

головокружение,

тошнота,

боль в сердце,

слабость и сонливость,

боль в спине и суставах,

повышенное давление,

обострение хронических заболеваний.

Что делать во время магнитной бури

Для того, чтобы свести к минимуму негативное влияние бури, придерживайтесь правил здорового образа жизни во время бури и за несколько дней до нее.

Ограничьте употребление жирной, жареной, острой и мучной пищи. Ешьте больше сезонных фруктов и орехов, рыбы, орехов.

Откажитесь от кофе, алкоголя и сигарет. Вредные напитки замените травяным чаем. Чаще бывайте на свежем воздухе и больше ходите пешком. Регулярно проветривайте комнату.

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