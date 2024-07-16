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Украину в ближайшее время накроет новая магнитная буря: какой будет ее мощность

Ангелина Подвысоцкая
16 июля 2024, 05:50
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Между магнитными бурями будет всего лишь два дня "передышки".
солнце, магнитная буря, погода
Украину скоро накроет новая магнитная буря / фото: pixabay

В Украину совсем скоро ворвется новая магнитная буря. Об этом сообщает meteoagent.

Геомагнитный шторм накрыл страну еще 9 июля. В этот и на следующий день она была на уровне 3-х баллов. Следующий два дня магнитная буря держалась на уровне 4-х баллов. Уже 13-14 июля был пик магнитной бури. Она достигла почти 6-ти баллов. 15 июля мощность бури начала уменьшаться и достигла 3-х баллов.

Ожидается, что геомагнитная активность следующие дни будет на минимальном уровне, но уже 18 июля страну атакует новая почти 5-балльная магнитная буря. 19-20 июля буря станет слабее - 3 балла.

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магнитная буря
Украину скоро накроет новая магнитная буря / фото: meteoagent

По данным meteoprog, за последние 24 часа произошло 15 вспышек класса С и М. Сообщается, что 16 июля могут произойти на Солнце новые вспышки класса М. Их вероятность составляет 65%. Вероятность вспышек класса Х составляет 15%.

Сообщается, что сейчас на Солнце замечено 83 солнечных пятна.

Что такое магнитная буря?

Магнитная буря - это возмущение геомагнитного поля, которое может длиться от нескольких часов до нескольких суток. Они вызываются возмущенными потоками солнечного ветра, которые поступают в магнитосферу Земли и взаимодействуют с ней. Эти геомагнитные бури могут влиять на технику и даже человеческий организм. Они могут вызвать нарушение или поломки в аппаратуре космических аппаратов, вывести из строя электронную технику на Земле.

Что касается влияния магнитных бурь на человеческий организм, то однозначного ответа на этот вопрос нет. Однако многие отмечают, что во время геомагнитного шторма у них ухудшается самочувствие. Об этом сообщает Википедия.

Что происходит с человеком во время магнитной бури

Во время магнитных бурь у людей могут возникать следующие негативные симптомы:

  • головная боль,
  • головокружение,
  • тошнота,
  • боль в сердце,
  • слабость и сонливость,
  • боль в спине и суставах,
  • повышенное давление,
  • обострение хронических заболеваний.

Что делать при магнитной буре

Для того чтобы свести к минимуму негативное воздействие бури, придерживайтесь правил здорового образа жизни во время бури и за несколько дней до неё.

Ограничьте употребление жирной, жареной, острой и мучной пищи. Ешьте больше сезонных фруктов и орехов, рыбы, орехов.

Откажитесь от кофе, алкоголя и сигарет. Вредные напитки замените травяным чаем. Чаще бывайте на свежем воздухе и больше ходите пешком. Регулярно проветривайте комнату.

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