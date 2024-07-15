Грозы и дожди: в каких регионах жесткая непогода спасет от жары

Синоптики предупреждают, что в некоторых регионах температура воздуха повысится до +42 градусов.

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Прогноз погоды в Украине на 16 июля / фото: УНИАН

Погода в Украине 16 июля будет очень жаркой. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В этот день в Украине будет чрезвычайный уровень пожарной опасности, синоптики советуют быть осторожными. В то же время в некоторых областях будут грозовые дожди.

Синоптик Наталья Диденко предупреждает о том, что в Украине температура воздуха повысится до +42 градусов. Легче будет только на западе - +35 градусов. Кратковременные дожди и грозы пройдут завтра в западной части Украины, а вечером во вторник локально на Житомирщине, Киевщине, Черниговщине, Сумщине и Полтавщине.

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В Киеве ослабление жары ощутится 18-19 июля. На юге, востоке и в центральных областях спад будет только 20-22 июля.

Кто такая Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

Прогноз погоды в Украине на 16 июля / фото: ventusky

Погода 16 июля

В Украине 16 июля синоптики прогнозируют дожди с грозами на территории западных, северных и центральных областей. В целом ветер в этот день будет северо-восточный и юго-восточный со скоростью 5-10 м/с.

"Жаркая погода с температурой ночью 19-24°, в южной части до 27°; днем сильная жара 35-39°, в южных, большинстве восточных, Винницкой, Кировоградской и Днепропетровской областях местами чрезвычайная жара 40-41°; в западных областях 30-34°, местами сильная жара 35-36° (в Карпатах ночью 16-21°, днем 25-30°)", - говорится в сообщении.

В Украине ударит +41

По данным meteoprog, 16 июля в Украине будет жаркая погода, но местами дождливая. Теплее всего будет в Днепропетровской области. Там температура воздуха повысится до +25...+41 градус. Самая низкая температура будет в Волынской и Львовской областях. Там температура воздуха повысится до +18...+30 градусов.

Прогноз погоды в Украине на 16 июля / фото: meteoprog

Погода 16 июля в Киеве

В Киеве 16 июля будет жара. Синоптики в этот день осадков не прогнозируют. В этот день ветер будет северо-восточный со скоростью 3-8 м/с.

"Температура по области ночью 19-24°, днем сильная жара 35-38°; в Киеве ночью 22-24°, днем сильная жара 35-37°", - сообщает Укргидрометцентр.

Прогноз погоды в Украине на 16 июля / фото: meteoprog

Что такое Укргидрометцентр? Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

Погода в Украине - последние новости

Ранее синоптик назвала дату, когда в Украине ослабнет жара. В части областей ударит +42 градуса, при этом дожди могут быть лишь в одной из областей. Стало известно, когда такая сильная жара наконец отступит.

Напомним, ранее сообщалось, что жара будет зашкаливать и бить рекорды - стало известно, в каких областях целую неделю будет +40. Метеоролог рассказал, какой будет погода в течение недели, с 8 по 14 июля.

Также ранее сообщалось, что в Украине "врежет" почти 6-балльный шторм - нашу страну накрывает новая магнитная буря. Этот геомагнитный шторм будет достаточно сильным и затянется на целую неделю.

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