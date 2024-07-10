Какой повербанк выбрать, чтобы не опростоволоситься и зарядить гаджеты дома

"Какой повербанк выбрать?" - поскольку отключения света продолжается, то этот вопрос своец актуальности ничуть не потерял.

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Какие повербанки самые надежные? / коллаж Главред, фото ua.depositphotos.com

Какие повербанки самые надежные?

Выбор повербанка зависит от ваших индивидуальных потребностей и предпочтений. Портал Techquickie информацию о некоторых моделях, которые хорошо зарекомендовали себя в 2024 году:

Baseus Bipow Digital Display 20000mAh 20W White (PPBD050302):

Емкость: 20000 мАч

Мощность: 20 Вт

Особенности: LCD-дисплей для отображения уровня заряда, два порта USB-A и один порт USB-C.

Xiaomi Mi 50W Power Bank 20000mAh (BHR5121GL):

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Емкость: 20000 мАч

Мощность: 50 Вт

Особенности: два порта USB-A, один порт USB-C и поддержка быстрой зарядки.

Hama ALU15HD 15000mAh Input:Micro-USB/Type-C, Output:Type-C(3A),2*USB-A(2,4A), Silver (00201656):

Емкость: 15000 мАч

Мощность: 18 Вт

Особенности: алюминиевый корпус, один порт USB-C и два порта USB-A.

Xiaomi Redmi 20000mAh:

Емкость: 20000 мАч

Мощность: 18 Вт

Особенности: компактный дизайн, два порта USB-A и один порт USB-C.

Remax RPP-310:

Емкость: 25000 мАч

Мощность: 65 Вт

Особенности: два порта USB-A, один порт USB-C и поддержка быстрой зарядки.

При выборе повербанка, рекомендуется обратить внимание на следующие факторы:

Емкость - чем больше емкость, тем больше устройств вы сможете зарядить.

Мощность - чем выше мощность, тем быстрее вы сможете зарядить свои устройства.

Порты - убедитесь, что повербанк имеет порты, необходимые для зарядки ваших устройств.

Дополнительные функции - некоторые повербанки оснащены дополнительными функциями, такими как фонарик, компас или солнечная панель.

Что такое Techquickie? Techquickie - проект, который каждый вторник и пятницу дает ответы на вопросы о технологиях. По состоянию на июль 2024 года на YouTube-канал подписано 4,29 млн человек.

Какой тип аккумулятора лучше для повербанка?

На данный момент (июль 2024 года) для повербанков используются два основных типа аккумуляторов:

Литий-ионные (Li-Ion):

Плюсы:

Дешевле, чем литий-полимерные.

Широко распространены.

Доступны в большом количестве емкостей.

Минусы:

Менее емкие, чем литий-полимерные.

Со временем теряют емкость.

Могут нагреваться при зарядке/разрядке.

Литий-полимерные (Li-Pol):

Плюсы:

Более емкие, чем литий-ионные.

Сохраняют заряд дольше.

Легче и тоньше.

Менее подвержены нагреву.

Минусы:

Дороже, чем литий-ионные.

Менее распространены.

Могут быть менее устойчивы к механическим повреждениям.

Какой тип аккумулятора лучше для вас - зависит от ваших индивидуальных потребностей:

Если вам нужен повербанк по доступной цене, то подойдет литий-ионный аккумулятор. Если вам важна емкость, компактность и безопасность, то лучше выбрать литий-полимерный аккумулятор.

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