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Какой повербанк выбрать, чтобы не опростоволоситься и зарядить гаджеты дома

Дмитрий Видоменко
10 июля 2024, 12:18
46
"Какой повербанк выбрать?" - поскольку отключения света продолжается, то этот вопрос своец актуальности ничуть не потерял.
Павербанк
Какие повербанки самые надежные? / коллаж Главред, фото ua.depositphotos.com

Какие повербанки самые надежные?

Выбор повербанка зависит от ваших индивидуальных потребностей и предпочтений. Портал Techquickie информацию о некоторых моделях, которые хорошо зарекомендовали себя в 2024 году:

Baseus Bipow Digital Display 20000mAh 20W White (PPBD050302):

  • Емкость: 20000 мАч
  • Мощность: 20 Вт
  • Особенности: LCD-дисплей для отображения уровня заряда, два порта USB-A и один порт USB-C.

Xiaomi Mi 50W Power Bank 20000mAh (BHR5121GL):

видео дня
  • Емкость: 20000 мАч
  • Мощность: 50 Вт
  • Особенности: два порта USB-A, один порт USB-C и поддержка быстрой зарядки.

Hama ALU15HD 15000mAh Input:Micro-USB/Type-C, Output:Type-C(3A),2*USB-A(2,4A), Silver (00201656):

  • Емкость: 15000 мАч
  • Мощность: 18 Вт
  • Особенности: алюминиевый корпус, один порт USB-C и два порта USB-A.

Xiaomi Redmi 20000mAh:

  • Емкость: 20000 мАч
  • Мощность: 18 Вт
  • Особенности: компактный дизайн, два порта USB-A и один порт USB-C.

Remax RPP-310:

  • Емкость: 25000 мАч
  • Мощность: 65 Вт
  • Особенности: два порта USB-A, один порт USB-C и поддержка быстрой зарядки.

При выборе повербанка, рекомендуется обратить внимание на следующие факторы:

  • Емкость - чем больше емкость, тем больше устройств вы сможете зарядить.
  • Мощность - чем выше мощность, тем быстрее вы сможете зарядить свои устройства.
  • Порты - убедитесь, что повербанк имеет порты, необходимые для зарядки ваших устройств.

Дополнительные функции - некоторые повербанки оснащены дополнительными функциями, такими как фонарик, компас или солнечная панель.

Что такое Techquickie?

Techquickie - проект, который каждый вторник и пятницу дает ответы на вопросы о технологиях. По состоянию на июль 2024 года на YouTube-канал подписано 4,29 млн человек.

Павербанк

Какой тип аккумулятора лучше для повербанка?

На данный момент (июль 2024 года) для повербанков используются два основных типа аккумуляторов:

Литий-ионные (Li-Ion):

Плюсы:

  • Дешевле, чем литий-полимерные.
  • Широко распространены.
  • Доступны в большом количестве емкостей.

Минусы:

  • Менее емкие, чем литий-полимерные.
  • Со временем теряют емкость.
  • Могут нагреваться при зарядке/разрядке.

Литий-полимерные (Li-Pol):

Плюсы:

  • Более емкие, чем литий-ионные.
  • Сохраняют заряд дольше.
  • Легче и тоньше.
  • Менее подвержены нагреву.

Минусы:

  • Дороже, чем литий-ионные.
  • Менее распространены.
  • Могут быть менее устойчивы к механическим повреждениям.

Какой тип аккумулятора лучше для вас - зависит от ваших индивидуальных потребностей:

  • Если вам нужен повербанк по доступной цене, то подойдет литий-ионный аккумулятор. Если вам важна емкость, компактность и безопасность, то лучше выбрать литий-полимерный аккумулятор.

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