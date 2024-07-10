Какой повербанк выбрать, чтобы не опростоволоситься и зарядить гаджеты дома

Какие повербанки самые надежные?
Выбор повербанка зависит от ваших индивидуальных потребностей и предпочтений. Портал Techquickie информацию о некоторых моделях, которые хорошо зарекомендовали себя в 2024 году:
Baseus Bipow Digital Display 20000mAh 20W White (PPBD050302):
- Емкость: 20000 мАч
- Мощность: 20 Вт
- Особенности: LCD-дисплей для отображения уровня заряда, два порта USB-A и один порт USB-C.
Xiaomi Mi 50W Power Bank 20000mAh (BHR5121GL):
- Емкость: 20000 мАч
- Мощность: 50 Вт
- Особенности: два порта USB-A, один порт USB-C и поддержка быстрой зарядки.
Hama ALU15HD 15000mAh Input:Micro-USB/Type-C, Output:Type-C(3A),2*USB-A(2,4A), Silver (00201656):
- Емкость: 15000 мАч
- Мощность: 18 Вт
- Особенности: алюминиевый корпус, один порт USB-C и два порта USB-A.
Xiaomi Redmi 20000mAh:
- Емкость: 20000 мАч
- Мощность: 18 Вт
- Особенности: компактный дизайн, два порта USB-A и один порт USB-C.
Remax RPP-310:
- Емкость: 25000 мАч
- Мощность: 65 Вт
- Особенности: два порта USB-A, один порт USB-C и поддержка быстрой зарядки.
При выборе повербанка, рекомендуется обратить внимание на следующие факторы:
- Емкость - чем больше емкость, тем больше устройств вы сможете зарядить.
- Мощность - чем выше мощность, тем быстрее вы сможете зарядить свои устройства.
- Порты - убедитесь, что повербанк имеет порты, необходимые для зарядки ваших устройств.
Дополнительные функции - некоторые повербанки оснащены дополнительными функциями, такими как фонарик, компас или солнечная панель.
Что такое Techquickie?
Techquickie - проект, который каждый вторник и пятницу дает ответы на вопросы о технологиях. По состоянию на июль 2024 года на YouTube-канал подписано 4,29 млн человек.
Какой тип аккумулятора лучше для повербанка?
На данный момент (июль 2024 года) для повербанков используются два основных типа аккумуляторов:
Литий-ионные (Li-Ion):
Плюсы:
- Дешевле, чем литий-полимерные.
- Широко распространены.
- Доступны в большом количестве емкостей.
Минусы:
- Менее емкие, чем литий-полимерные.
- Со временем теряют емкость.
- Могут нагреваться при зарядке/разрядке.
Литий-полимерные (Li-Pol):
Плюсы:
- Более емкие, чем литий-ионные.
- Сохраняют заряд дольше.
- Легче и тоньше.
- Менее подвержены нагреву.
Минусы:
- Дороже, чем литий-ионные.
- Менее распространены.
- Могут быть менее устойчивы к механическим повреждениям.
Какой тип аккумулятора лучше для вас - зависит от ваших индивидуальных потребностей:
- Если вам нужен повербанк по доступной цене, то подойдет литий-ионный аккумулятор. Если вам важна емкость, компактность и безопасность, то лучше выбрать литий-полимерный аккумулятор.
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