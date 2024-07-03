Как сделать, чтобы роутер работал от Повербанка: самый простой способ

В связи с отключениями света в Украине возникает потребность в бесперебойной работе Интернета. Многие операторы обещают ее обеспечить, но в реальности работу сетей не всегда удается наладить. Мы расскажем о способе, как запитать роутер от аккумулятора, такого, как пауербанк.
Автор YouTube-канала Roma Ostapchuk показал, как настроил работу Интернета у себя дома при помощи роутера, повербанка и двух кабелей.
Как запитать роутер от повербанка своими руками
Позвоните провайдеру и уточните тип кабеля
Нужно, чтобы от провайдера в квартиру заходил оптоволоконный кабель. Витая пара не подойдет – так интернета без света не будет.
Что такое оптоволоконный интернет (волоконно-оптическая связь)
Волоконно-оптическая связь - это метод передачи информации из одного места в другое путем передачи импульсов инфракрасного или видимого света через оптическое волокно. Свет является формой несущей волны, которая модулируется для передачи информации, сообщает Википедия.
Волоконно-оптическая связь предпочтительнее электрических кабелей, когда требуется высокая пропускная способность, большое расстояние или устойчивость к электромагнитным помехам. Этот тип связи может передавать голос, видео и телеметрические данные через локальные сети или на большие расстояния.
Оптоволокно используется многими телекоммуникационными компаниями для передачи телефонных сигналов, интернет-связи и сигналов кабельного телевидения. Исследователи из Bell Labs достигли рекордной пропускной способности - более 100 петабит × километров в секунду, используя волоконно-оптическую связь.
Проверьте вольтаж пауэрбанка, роутера и преобразователя
Если вольтаж роутера и преобразователя 12 вольт, то подойдет пауэрбанк, который выдает 12 вольт.
В случае, когда роутер на 5 или 9 вольт, понадобится два провода с платой преобразования.
Соединяем пауэрбанк с роутером
Берем два кабеля USB-DC и соединяем пауэрбанк с роутером и коробочку преобразователя с пауэрбанком.
Так у вас появится интернет, когда нет света.
Смотрите видео, как подключить роутер к пауэрбанку:
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