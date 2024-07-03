Как сделать, чтобы роутер работал от Повербанка: самый простой способ

Если вы не знаете, какой повербанк подходит для роутера, покупайте устройство на 12 вольт и проконсультируйтесь со специалистами.

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Кабель для роутера от повербанка должен быть USB-DC, вам понадобятся два таких провода / Скриншот YouTube

В связи с отключениями света в Украине возникает потребность в бесперебойной работе Интернета. Многие операторы обещают ее обеспечить, но в реальности работу сетей не всегда удается наладить. Мы расскажем о способе, как запитать роутер от аккумулятора, такого, как пауербанк.

Автор YouTube-канала Roma Ostapchuk показал, как настроил работу Интернета у себя дома при помощи роутера, повербанка и двух кабелей.

Как запитать роутер от повербанка своими руками

Позвоните провайдеру и уточните тип кабеля

Нужно, чтобы от провайдера в квартиру заходил оптоволоконный кабель. Витая пара не подойдет – так интернета без света не будет.

Что такое оптоволоконный интернет (волоконно-оптическая связь) Волоконно-оптическая связь - это метод передачи информации из одного места в другое путем передачи импульсов инфракрасного или видимого света через оптическое волокно. Свет является формой несущей волны, которая модулируется для передачи информации, сообщает Википедия. Волоконно-оптическая связь предпочтительнее электрических кабелей, когда требуется высокая пропускная способность, большое расстояние или устойчивость к электромагнитным помехам. Этот тип связи может передавать голос, видео и телеметрические данные через локальные сети или на большие расстояния. Оптоволокно используется многими телекоммуникационными компаниями для передачи телефонных сигналов, интернет-связи и сигналов кабельного телевидения. Исследователи из Bell Labs достигли рекордной пропускной способности - более 100 петабит × километров в секунду, используя волоконно-оптическую связь.

Проверьте вольтаж пауэрбанка, роутера и преобразователя

Если вольтаж роутера и преобразователя 12 вольт, то подойдет пауэрбанк, который выдает 12 вольт.

В случае, когда роутер на 5 или 9 вольт, понадобится два провода с платой преобразования.

Соединяем пауэрбанк с роутером

Берем два кабеля USB-DC и соединяем пауэрбанк с роутером и коробочку преобразователя с пауэрбанком.

Так у вас появится интернет, когда нет света.

Смотрите видео, как подключить роутер к пауэрбанку:

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