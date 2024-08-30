Как ускорить работу телефона: действенные и легкие способы

Смартфон является неотъемлемой составляющей жизни и когда он подводит, это выбивает из колеи. Поэтому многие задумываются, как сделать так, чтобы телефон работал быстрее.

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Как почистить телефон, чтобы быстрее работал / Коллаж: Главред, фото: pixabay

В нынешнее время абсолютное большинство не может прожить и дня без гаджета в руках. Но что делать, если телефон работает медленно, чем мешает комфорту? На Reddit пользователи поделились своими лайфхаками на этот случай.

Один из способов ускорить устройство - это прошить легкий специальный диск. Но нужно знать, как почистить телефон, чтобы быстрее работал. Для этого вам нужно проверить, есть ли разработчики, которые создают диски для этого устройства.

Другой пользователь советует обратить внимание на то, что отвечает за скорость работы телефона. Для этого нужно отключить автоматическое воспроизведение в приложениях социальных сетей и сами приложения на телефоне, которые невозможно удалить. Для этого перейдите в Настройки, Google и выберите "Персонализировать с помощью общих данных" там будет кнопка "Отключить все программы".

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Еще одним предложенным вариантом является отключение Ram plus. Эта функция есть не во всех моделях смартфонов, однако действенна на тех устройствах, которые ее поддерживают. Это выключение заставит телефон использовать только быструю память. Кроме этого включите запланированную перезагрузку. То есть телефон будет перезагружаться каждый вечер, тем самым ускоряясь.

Что такое reddit? Reddit - сайт, сочетающий черты социальной сети и форума, на котором зарегистрированные пользователи могут размещать ссылки на любую понравившуюся информацию в Интернете и обсуждать ее. Как и многие другие подобные сайты, Reddit поддерживает систему голосования за понравившиеся сообщения - наиболее популярные из них оказываются на главной странице сайта, пишет Википедия.

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