УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Техно

Как ускорить работу телефона: действенные и легкие способы

Анна Косик
30 августа 2024, 22:46
36
Смартфон является неотъемлемой составляющей жизни и когда он подводит, это выбивает из колеи. Поэтому многие задумываются, как сделать так, чтобы телефон работал быстрее.
Телефон
Как почистить телефон, чтобы быстрее работал / Коллаж: Главред, фото: pixabay

В нынешнее время абсолютное большинство не может прожить и дня без гаджета в руках. Но что делать, если телефон работает медленно, чем мешает комфорту? На Reddit пользователи поделились своими лайфхаками на этот случай.

Один из способов ускорить устройство - это прошить легкий специальный диск. Но нужно знать, как почистить телефон, чтобы быстрее работал. Для этого вам нужно проверить, есть ли разработчики, которые создают диски для этого устройства.

Другой пользователь советует обратить внимание на то, что отвечает за скорость работы телефона. Для этого нужно отключить автоматическое воспроизведение в приложениях социальных сетей и сами приложения на телефоне, которые невозможно удалить. Для этого перейдите в Настройки, Google и выберите "Персонализировать с помощью общих данных" там будет кнопка "Отключить все программы".

видео дня

Еще одним предложенным вариантом является отключение Ram plus. Эта функция есть не во всех моделях смартфонов, однако действенна на тех устройствах, которые ее поддерживают. Это выключение заставит телефон использовать только быструю память. Кроме этого включите запланированную перезагрузку. То есть телефон будет перезагружаться каждый вечер, тем самым ускоряясь.

Что такое reddit?

Reddit - сайт, сочетающий черты социальной сети и форума, на котором зарегистрированные пользователи могут размещать ссылки на любую понравившуюся информацию в Интернете и обсуждать ее. Как и многие другие подобные сайты, Reddit поддерживает систему голосования за понравившиеся сообщения - наиболее популярные из них оказываются на главной странице сайта, пишет Википедия.

Читайте также другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

смартфоны лайфхак телефон
Реклама

Главное за день

Связано ли продвижением РФ на Востоке Украины с операцией в Курске: президент Чехии ответил

Связано ли продвижением РФ на Востоке Украины с операцией в Курске: президент Чехии ответил

22:41 Украина
Герой Украины и опытный летчик: назначен новый командующий Воздушных сил ВСУ

Герой Украины и опытный летчик: назначен новый командующий Воздушных сил ВСУ

20:53 Украина
"Не рассматриваем ни в одном формате": Польша резко отказалась сбивать ракеты РФ

"Не рассматриваем ни в одном формате": Польша резко отказалась сбивать ракеты РФ

20:36 Украина
Все главные новости
Реклама

Популярное

Как устранить засор в ванной от волос: хитрость, о которой многие не знают 7669

Как устранить засор в ванной от волос: хитрость, о которой многие не знают

Изменила с другим: муж предательницы Галины Безрук объявил о разрыве с ней 7289

Изменила с другим: муж предательницы Галины Безрук объявил о разрыве с ней

Жара до 40 градусов и заморозки: синоптики поразили прогнозом погоды на сентябрь 6530

Жара до 40 градусов и заморозки: синоптики поразили прогнозом погоды на сентябрь

Под угрозой город-миллионник: в FT назвали вероятную цель РФ после Покровска 6267

Под угрозой город-миллионник: в FT назвали вероятную цель РФ после Покровска

Последние новости

00:20

"Беларусь к чему-то готовится": Жмайло заявил о белорусской армии возле Украины

00:15

Цены бьют рекорды: в Украине взлетела стоимость самых популярных овощей

00:12

Устав ООН позволяет: Британия об ударах ВСУ по территории России

30 августа, пятница
23:32

В Сети устроили информатаку против погибшего героя Павла Петриченко

23:21

Немедленно наказать РФ за преступления: посолка США после удара по Харькову

Александр Лукашенко окончательно стал инструментом Москвы: Жмайло - об учениях армии БеларусиАлександр Лукашенко окончательно стал инструментом Москвы: Жмайло - об учениях армии Беларуси
23:03

Из-под завалов 12-этажки достали женщину: количество жертв атаки РФ по Харькову увеличилосьФото

22:46

Как ускорить работу телефона: действенные и легкие способы

22:41

Связано ли продвижением РФ на Востоке Украины с операцией в Курске: президент Чехии ответил

22:38

Больше ПВО и развитие "оборонки": результаты встречи Умерова и Остина

Реклама
22:10

Одна доставка изменила все: женщина встретила семью после 121 года неизвестности

22:10

Самолеты F-16 не могли сбить системами ПВО: объяснение, почему это нереально

21:54

36-летняя модель вышла замуж сама за себя и теперь желает развестись: в чем причина

21:52

В Белгороде раздаются взрывы: россияне жалуются на ракетные ударыВидео

21:30

Магнитные бури в конце лета: чего ждать 31 августа и 1 сентября

20:59

Обязаны арестовать: в МУС пригрозили Монголии в случае отказа в аресте Путина

20:54

"Все в экстазе": Klavdia Petrivna впервые показала свое лицо - имя певицы

20:53

Герой Украины и опытный летчик: назначен новый командующий Воздушных сил ВСУ

20:46

Экологическая катастрофа Десны и Сейма: что опасного нашли в водоемах

20:36

"Не рассматриваем ни в одном формате": Польша резко отказалась сбивать ракеты РФ

20:31

От цены глаза на лоб: самые дорогие в мире коты, как они выглядят

Реклама
20:18

После трагедии с F-16: Зеленский уволил командующего Воздушных сил ВСУ - указ

19:49

Украина может расширить Курскую операцию: эксперт о новой фазе наступления ВСУ

19:37

О дискомфорте забудут все: как убрать эхо в комнате

19:31

Первое "золото" Паралимпиады-2024: в каком спорте выиграла Украина

19:10

Война выигрывается не только на передовоймнение

19:09

Количество пострадавших и погибших резко возросло: новые детали удара РФ по Харькову

19:02

"Украина не будет членом Европейского Союза": Туск жестко прошелся по Кулебе

19:02

Свет будут выключать в течение суток: графики отключения электроэнергии на 31 августа

18:18

Глубокие и преданные: топ-4 знака зодиака, которые любят сильнее всего

18:17

Monobank "лег": в работе мобильного приложения произошел сбой

18:14

Главная ошибка Курской операции Украины: Путин мог уйти с Донбасса - политолог

18:14

В Украине заговорили об остановке транзита нефти: громкое заявление "Нафтогаза"

18:05

Что делать с плесенью на стенах: простые, но очень хорошие решенияВидео

17:49

Путина могут арестовать: МИД обратился к Монголии, чтобы передать его в Гаагу

17:34

"Будет жесткий ответ": Жмайло оценил, реальна ли угроза из Беларуси

17:30

Автогаз по 33, новые субсидии и надбавки к пенсии: что изменится для украинцев с 1 сентября

17:26

Поразит всех наповал: что подарить подруге на день рождения

17:11

Удивительно, но гениально: для чего опытные садоводы оставляют в саду ложку сахара

17:10

Путин захочет закончить войну: аналитик назвал уязвимое место, куда влупят ВСУ

16:48

"С этого времени власти Путина уже не будет": названа дата полного развала России - прогноз

Реклама
16:43

"Потери страшные": боец ВСУ оценил вероятность захвата Покровска

16:39

Покровск имеет шансы не стать вторым Бахмутом: эти три недели будут решающими

16:36

Сильное продвижение РФ под Покровском: в DeepState раскрыли, что происходит на самом деле

16:19

Какой таблеткой можно подкормить комнатные цветы: поразят своей красотой

16:00

РФ ударила КАБами по Харькову: на площадке убит ребенок, в многоэтажке - жертвыФотоВидео

15:57

Закрыть окна и не только: в ОВА обратились к жителям Сум после обстрела - есть погибшиеФотоВидео

15:51

В Курской области ВСУ продвинулись вперед и взяли пленных – Ставка Зеленского

15:48

"Кремль заставляет": прогнут ли Лукашенко вступить в войну против Киева - Жмайло

15:25

Может принести беды и измену: почему нельзя мыть посуду в гостях

15:21

"Весь госаппарат РФ едва не хекнул": Россия боится объявлять мобилизацию - ЖмайлоВидео

^
Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Операция в Курской области
США обсуждают с Украиной цели операции на КурщинеТысячи россиян в котел: Украина готовит окружение врага в Курской областиУ операции под Курском еще все впереди: полковник СБУ дал прогноз
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп Таро
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломки
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Рецепты
Легкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюда
Война с Россией
Бои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТО
Персоны
Владимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир Зеленский новости
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять