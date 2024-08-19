iPhone аж на пятом месте: появился рейтинг смартфонов с самыми лучшими камерами

Эксперты составили для фотолюбителей рейтинг смартфонов с лучшими камерами.

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Топ-смартфонов с лучшими камерами / коллаж: Главред, фото: pexels

Одним из важнейших факторов при выборе телефона являются, безусловно, возможности камеры.

Если вы любите создавать контент в высоком качестве, вот список лучших девайсов для фотолюбителей.

Рейтинг составил авторитетный портал DxOMark, который занимается сравнением фото- и видеовозможностей мобильных устройств.

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Что такое DxOMark DxOMark - портал, который предоставляет экспертные обзоры новейших смартфонов, камер и колонок. Специалисты тестируют и оценивают смартфоны, чтобы пользователи могли принять разумное решение о покупке. Основной целью портала является предоставить каждому такой тип информации и знаний, которые позволят сделать автономный и осознанный выбор с помощью комплексных тестов.

Huawei Pura 70 Ultra

Первое место в топе лучших занимает Huawei Pura 70 Ultra.

С его помощью можно осуществлять все типы фотосъемки при любом освещении, будь то на улице или в помещении.

Смартфон оснащен треугольным блоком камер на 50+50+40 Мп, а одной из главных фишек является выдвижная 1-дюймовая камера с матричной стабилизацией Sensor-Shift IS и переменной диафрагмой.

Honor Magic 6 Pro Honor Magic 6 Pro

На второе место аналитики DxOMark поставили Honor Magic 6 Pro.

Его камера имеет объективы разрешением 180, 50 и 50 мегапикселей, также есть гибридный зум с пятикратным увеличением и цифровой зум 100Х.

Более того, он также имеет на основной камере переменную диафрагму (f/1,4 или f/2,0).

Huawei Mate 60 Pro+ и Oppo Find X7 Ultra

Эти два смартфона честно разделяют третье и четвертое место.

Преимуществами девайсов является хорошая передача цветов и баланс белого как при съемке фото, так и при записи видео, а также отличная детализация на снимках с зумом. Кроме этого, смартфоны гордятся точной экспозицией.

iPhone 15 Pro Max

Любимец молодежи iPhone, а именно 15 Pro Max занимает в рейтинге аж пятое место. Он наделен объективом на 48 мегапикселей и двумя модулями на 12 мегапикселей.

Кстати, его камера обошла предшественника, который считался одними из лучших на рынке.

Что за устройство iPhone? iPhone - серия смартфонов, разработанных корпорацией Apple. Работают под управлением операционной системы iOS, которая представляет собой упрощенную и оптимизированную для функционирования на мобильном устройстве версию macOS, сообщает "Википедия".

Другие бюджетные телефоны с хорошей камерой

Если вышеперечисленные модели вам не по душе, то специалисты советуют присмотреться к Google Pixel 8 Pro, Oppo Find X6 Pro, Honor Magic 5 Pro, Vivo X100 Pro и Xiaomi 14 Ultra.

Самым дешевым смартфоном в списке является Google Pixel 8, он занял 15 место, имея лишь две камеры - на 50 и 12 мегапикселей. Стартовая цена - $699.

Как Тһе DXOMARK составляет свои рейтинги? Оценки DXOMARK отражают производительность устройства и качество взаимодействия с пользователем.

Эти показатели, которым доверяет отрасль, подкрепляются исчерпывающими протоколами, которые собирают сотни измерений, выполняемых в самых современных лабораториях DXOMARK. Цель DXOMARK состоит в том, чтобы побудить бренды разрабатывать высокопроизводительные продукты в пользу потребителей.

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