Большинство даже не догадывается: что может 'убить' автомобильный аккумулятор

Выполняя несколько простых шагов, вы можете продлить срок службы аккумулятора и улучшить его производительность.

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Что сокращает срок службы аккумулятора / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Регулярное обслуживание автомобильного аккумулятора имеет важное значение для поддержания его работоспособности и продления срока службы, пишет sante+.

Как долго служит автомобильный аккумулятор

Средний срок службы автомобильного аккумулятора составляет от трех до пяти лет. Но при соблюдении правил эксплуатации некоторые аккумуляторы могут прослужить гораздо дольше.

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Что сокращает срок службы аккумулятора

Короткие поездки. В городе короткие расстояния могут очень сильно разрядить ваш аккумулятор, поскольку генератор не успевает полностью зарядить батарею.

В городе короткие расстояния могут очень сильно разрядить ваш аккумулятор, поскольку генератор не успевает полностью зарядить батарею. Саморазряд. Аккумулятор, который не используется, может разрядиться сам. Уже через несколько месяцев без использования он может потерять достаточно энергии, чтобы затруднить запуск вашего автомобиля.

Аккумулятор, который не используется, может разрядиться сам. Уже через несколько месяцев без использования он может потерять достаточно энергии, чтобы затруднить запуск вашего автомобиля. Низкие температуры. Когда температура опускается ниже 0°C, производительность автомобильных аккумуляторов может снизиться на 35%, а в условиях замерзания - на 50%. Если ваш автомобиль не может завестись или если электрические системы демонстрируют какие-либо признаки слабости, скорее всего, это означает, что аккумулятор пострадал от холода.

Когда температура опускается ниже 0°C, производительность автомобильных аккумуляторов может снизиться на 35%, а в условиях замерзания - на 50%. Если ваш автомобиль не может завестись или если электрические системы демонстрируют какие-либо признаки слабости, скорее всего, это означает, что аккумулятор пострадал от холода. Сульфатация. Когда напряжение вашего аккумулятора падает, это может вызвать так называемую сульфатацию. Это похоже на отложение известкового налета в чайнике: кристаллы сульфата образуются на пластинах аккумулятора, повреждая его компоненты. Такое накопление уменьшает емкость аккумулятора и может затруднить запуск автомобиля.

Как понять, что автомобильный аккумулятор разрядился

Сигнальная лампочка аккумулятора не светится. Одним из первых признаков разряженного аккумулятора является сигнальная лампочка аккумулятора или генератора, которая не светится или мигает. Если эта лампочка включается сразу после запуска двигателя, это может означать неисправность аккумулятора. С другой стороны, если индикатор загорается во время движения, проблема может быть в генераторе.

Одним из первых признаков разряженного аккумулятора является сигнальная лампочка аккумулятора или генератора, которая не светится или мигает. Если эта лампочка включается сразу после запуска двигателя, это может означать неисправность аккумулятора. С другой стороны, если индикатор загорается во время движения, проблема может быть в генераторе. Сброс часов автомобиля. Если вы заметили, что часы сбрасываются каждый раз, когда вы заводите автомобиль, то это может свидетельствовать о том, что аккумулятор находится в режиме выживания: он деактивирует дополнительные функции для экономии энергии при запуске. Не стоит игнорировать этот признак!

Если вы заметили, что часы сбрасываются каждый раз, когда вы заводите автомобиль, то это может свидетельствовать о том, что аккумулятор находится в режиме выживания: он деактивирует дополнительные функции для экономии энергии при запуске. Не стоит игнорировать этот признак! Автомобиль не может завестись. Обычно, как только вы поворачиваете ключ, аккумуляторная батарея должна немедленно подавать питание на компоненты вашего автомобиля. Если этого не происходит, есть большая вероятность, что аккумулятор неисправен или разряжен.

Обычно, как только вы поворачиваете ключ, аккумуляторная батарея должна немедленно подавать питание на компоненты вашего автомобиля. Если этого не происходит, есть большая вероятность, что аккумулятор неисправен или разряжен. Очень слабые фары. Классический признак разряженного аккумулятора - это когда фары начинают тускнеть. Если аккумулятор разряжен или неисправен, ему не хватает энергии для надлежащего питания фар. Фары потребляют много электроэнергии, и их неисправность часто является признаком того, что пришло время проверить аккумулятор.

Как продлить срок службы автомобильного аккумулятора

Автомобильный аккумулятор нуждается в особом уходе, чтобы оставаться в хорошем состоянии. Вот несколько главных советов, как сохранить аккумулятор:

Не останавливайте автомобиль на длительное время. Если ваш автомобиль будет простаивать некоторое время, лучше отсоединить аккумулятор, чтобы избежать ненужного разряда. Помните о регулярном обслуживании. Не забывайте регулярно чистить зарядные клеммы аккумулятора. Этот простой шаг поможет продлить срок службы аккумулятора и предотвратить неожиданные поломки. Защитите свой автомобиль от экстремальных температур. Паркуйтесь летом в тени, а зимой в защищенном месте, чтобы защитить электрические компоненты. Не подключайте электрооборудование, когда двигатель выключен. Аккумулятор вашего автомобиля может быстро разрядиться, если вы пользуетесь радио или фарами при выключенном двигателе. Без генератора переменного тока для подзарядки, он вынужден сам поставлять всю энергию, что приводит к его быстрой разрядке. Чтобы избежать поломок, не используйте автомобильные аксессуары при выключенном двигателе. Избегайте коротких поездок. Короткие поездки могут очень сильно разрядить ваш аккумулятор, поскольку каждый частый запуск и остановка не дает ему полностью зарядиться. Дайте ему передышку, время от времени совершая длительные поездки.

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