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Как не угробить аккумулятор: сколько времени заряжать и как правильно подключить

Алексей Тесля
19 июля 2024, 17:18
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Можно ли ставить автомобильный аккумулятор на зарядку на ночь - какую клемму подключать первой при зарядке.
аккумулятор
Можно ли ставить аккумулятор на зарядку, если он заряжен / Коллаж: Главред, Фото: Pixabay/jpj2000nl, Pixabay/StockSnap

Рано или поздно любой автомобилист сталкивается с ситуацией, когда аккумулятор машины может подвести в самый неподходящий момент. И если завести авто в экстренном случае можно, как говорят, с "толкача", то севший аккумулятор лучше заблаговременно зарядить.

Для этого используют специальное зарядное устройство, которое функционирует от бытовой розетки. При этом режим и время зарядки зависит как от мощности самого аккумулятора, так и от самого зарядного устройств.

Что такое зарядное устройство

Специальный прибор представляет собой многофункциональный аппарат. Его можно использовать для аккумуляторов на автомобилях, в некоторых случаях на тракторах, а также снегоходах и мотоциклах.

Зарядное устройство позволяет быстро зарядить аккумулятор, а также провести его восстановление. В случае, если аккумулятор разряжен сильно, требуется заряжать небольшим током.

Что такое зарядная станция?

Зарядная станция - это большой мощный повербанк, который может заряжать не только смартфон или планшет, но и приборы, которые потребляют больше электроэнергии. Например, электрочайник, телевизор, компьютер и тому подобное. Современные зарядные станции могут работать в режиме источников бесперебойного питания. Когда станция подключена к сети, она заряжается сама и передает ток приборам, которые к ней подключены. Во время обесточивания станция продолжает питать подключенное устройство не от сети, а от собственной батареи. Это позволяет избежать аварийного отключения приборов и обеспечить их работу в течение определенного времени, даже когда дома нет света.

Как правильно заряжать аккумулятор автомобиля в домашних условиях

Для того, чтобы зарядить автомобильный аккумулятор, будет необходим постоянный источник электрического тока (розетка). Обычно процедуру производят ночью, и за это время аккумулятор успевает восстановиться.

Что важно знать:

  • не любое зарядное устройство подойдет для автомобильного аккумулятора, поэтому важно изучить инструкцию перед его применением;
  • при зарядке аккумулятора внимательно следите за тем, чтобы соблюдать полярность тока;
  • проводите зарядку аккумулятора в проветриваемом помещении (желательно не находится там во время работы прибора);
  • следите за тем, чтобы не допускать перегрева АКБ.
  • нельзя, чтобы электролит контактировал с кожей или глазами.

Сколько времени нужно заряжать аккумулятор 12 вольт

Время полной зарядки аккумулятора зависит от того, насколько он был разряжен и от мощности зарядного устройства. В среднем это время может составлять от 4 до 24 часов. Однако перед началом процесса внимательно ознакомьтесь с характеристиками зарядного устройства и выберете оптимальный для себя метод зарядки.

Смотрите видео - как правильно пользоваться генераторами и аккумуляторами:

Какую клемму подключать первой при зарядке аккумулятора

При использовании зарядного устройства соблюдайте полярность, чтобы не испортить аккумулятор.

Порядок действий:

  • сначала подключите "+" (красную клемму) зарядного устройства к "+" аккумулятора;
  • затем подключите "-" (чёрную клемму) зарядного устройства к "-" аккумулятора;
  • внимательно проверьте, чтобы клеммы были надеты прочно;
  • только после этого вставьте вилку зарядного устройства в розетку.
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