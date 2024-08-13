Интернет будет 'летать': как ускорить сигнал Wi-Fi - эффективные советы

Более дешевый, но надежный доступ к интернету - роутер - остается проблемой для миллионов потребителей, которые сталкиваются с плохим интернет-соединением, пишет sante+.
Как увеличить скорость интернета
- Для начала нужно проверить, соответствует ли ваш интернет-пакет вашим текущим потребностям, особенно с точки зрения пропускной способности.
- Использование кабеля Ethernet обеспечивает более стабильное и быстрое соединение, чем Wi-Fi. Если возможно, подключайте основные устройства непосредственно к приставке с помощью кабеля Ethernet.
- Защитите свою сеть Wi-Fi, регулярно меняя пароль и выключая видимость вашей сети для других пользователей.
- Ограничьте количество устройств, одновременно подключенных к вашей Wi-Fi сети, чтобы избежать перенасыщения полосы пропускания.
- Если вы используете VPN для работы, попробуйте изменить расположение сервера, чтобы повысить скорость соединения.
- Регулярно выполняйте проверку на вирусы, чтобы убедиться, что никакое вредоносное программное обеспечение не использует вашу пропускную способность.
- Закройте неиспользуемые приложения и программное обеспечение, которые могут потреблять пропускную способность в фоновом режиме.
- Отключите автоматический поиск сетей Wi-Fi на вашем компьютере, чтобы сэкономить пропускную способность.
Где поставить роутер
Выбор места расположения вашего роутера имеет непосредственное влияние на качество сигнала Wi-Fi. Для лучшего распространения сигнала лучше всего размещать роутер в центральном месте квартиры, подальше от стен и препятствий.
Также убедитесь, что ваш роутер не загорожен и не размещен вблизи оборудования, мешающего работе. Идеальным является беспрепятственное расположение на высоте около 1,5 м над землей.
Если в вашем доме есть зоны со слабым сигналом Wi-Fi, подумайте об установке ретранслятора. Разместите его на полпути между роутером и зоной покрытия для лучшего приема.
Santé+ Magazine
Santé + Magazine - это журнал, специализирующийся на советах по дому и небольших советах для повседневной жизни, журнал, который уже более десяти лет является частью франкоязычного ландшафта печатных СМИ. Сначала журнал был доступен в печатном виде, но впоследствии вышел в цифровой версии.
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