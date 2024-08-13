Интернет будет 'летать': как ускорить сигнал Wi-Fi - эффективные советы

Быстрая и стабильная интернет-связь для многих является ключевой потребностью, поэтому стоит знать, как правильно настроить роутер.

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Как ускорить сигнал Wi-Fi дома / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Более дешевый, но надежный доступ к интернету - роутер - остается проблемой для миллионов потребителей, которые сталкиваются с плохим интернет-соединением, пишет sante+.

Как увеличить скорость интернета

Для начала нужно проверить, соответствует ли ваш интернет-пакет вашим текущим потребностям, особенно с точки зрения пропускной способности. Использование кабеля Ethernet обеспечивает более стабильное и быстрое соединение, чем Wi-Fi. Если возможно, подключайте основные устройства непосредственно к приставке с помощью кабеля Ethernet. Защитите свою сеть Wi-Fi, регулярно меняя пароль и выключая видимость вашей сети для других пользователей. Ограничьте количество устройств, одновременно подключенных к вашей Wi-Fi сети, чтобы избежать перенасыщения полосы пропускания. Если вы используете VPN для работы, попробуйте изменить расположение сервера, чтобы повысить скорость соединения. Регулярно выполняйте проверку на вирусы, чтобы убедиться, что никакое вредоносное программное обеспечение не использует вашу пропускную способность. Закройте неиспользуемые приложения и программное обеспечение, которые могут потреблять пропускную способность в фоновом режиме. Отключите автоматический поиск сетей Wi-Fi на вашем компьютере, чтобы сэкономить пропускную способность.

Где поставить роутер

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Выбор места расположения вашего роутера имеет непосредственное влияние на качество сигнала Wi-Fi. Для лучшего распространения сигнала лучше всего размещать роутер в центральном месте квартиры, подальше от стен и препятствий.

Также убедитесь, что ваш роутер не загорожен и не размещен вблизи оборудования, мешающего работе. Идеальным является беспрепятственное расположение на высоте около 1,5 м над землей.

Если в вашем доме есть зоны со слабым сигналом Wi-Fi, подумайте об установке ретранслятора. Разместите его на полпути между роутером и зоной покрытия для лучшего приема.

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