Женщина назвала ребенка в честь своего интернет-провайдера: на это была причина

Родители долго решались на такой поступок, но не жалеют.

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Женщина назвала ребенка в честь своего интернет-провайдера / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Большинство людей не могут жить без интернета, но для одной пары он был настолько важен, что они назвали свою дочь в честь компании местного провайдера.

В компании пообещали сохранить предложение бесплатного WiFi в течение 18 лет, даже если компания разорится, для любого ребенка, названного в честь компании, пишет Mirror.

Швейцарский интернет-провайдер Twifi разместил на своем сайте объявление о предложении, в котором говорится, что родители, назвавшие своих малышей Twifius или Twifia, будут пользоваться Интернетом бесплатно, пока их дети не станут взрослыми.

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"Просто загрузите фотографию гражданского свидетельства о рождении вашего ребенка. После проверки Twifi подарит вам 18 лет бесплатного интернета", - говорилось в сообщении.

The Daily Mirror The Daily Mirror - британская национальная газета в формате таблоид. Является первым представителем таблоидной журналистики.

Газету основал Альфред Хармсворт 2 ноября 1903 года. Первоначально Daily Mirror задумывалась как газета для женщин, издаваемая женщинами, и должна была стать "отражением женской жизни". Это не принесло успеха, поэтому Хармсворт решил сделать газету более цветовой и с более широким кругом освещаемых вопросов, пишет Википедия.

Одна пара, пожелавшая остаться неизвестной, приняла предложение Twifi, назвав свою малышку Твифией.

Родители, которые использовали это имя ее вторым именем, говорят, что они положат деньги, которые в противном случае потратили бы на WiFi, на сберегательный счет для своей дочери, надеясь, что она сможет научиться водить и купить машину, когда ей исполнится 18 лет.

Женщина призналась, что поначалу сомневалась в таком решении.

"Для меня имя Твифия также означает связь в этом контексте. Вечная связь. Есть имена гораздо хуже. И чем чаще мы произносим "Твифия", тем душевнее звучит имя", - заявила она.

В итоге директор компании Twifi Филипп Фоч пообещал оплатить их интернет, даже если его компания разорится, как "дело чести", и в то время он добавил, что предложение Twifi все еще открыто для других молодых родителей.

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