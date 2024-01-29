Почему в Европе плохой интернет: простые ответы изумят даже искушенных людей

Иной раз украинец, оказавшись за границей где-нибудь в европейских странах, начнет задаваться вопросом "Почему в Европе плохой интернет".

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Почему в Европе плохой интернет? / коллаж Главред, фото ua.depositphotos.com

Иной раз украинец, оказавшись за границей где-нибудь в европейских странах, начнет задаваться вопросом "Почему в Европе плохой интернет".

Почему в Европе плохой интернет

Интернет в Европе не обязательно плохой, но в целом он медленнее, чем в других развитых регионах мира. Согласно прошлогодним данным Speedtest Global Index, средняя скорость загрузки в Европе составляет 79,6 Мбит/с ‒ что ниже, чем в Северной Америке (153,8 Мбит/с), Азии (106,5 Мбит/с) и Австралии (100,2 Мбит/с).

Существует несколько причин, по которым интернет в Европе может быть медленнее. Одна из них заключается в том, что в Европе широко используются медные кабели для передачи данных. Медь - менее эффективный проводник, чем оптоволокно, которое используется в других регионах мира. Это означает, что скорость передачи данных по медным кабелям выше, чем по оптоволокну.

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Другая причина заключается в том, что в Европе существует большое количество провайдеров интернет-услуг. Это приводит к конкуренции, которая может привести к снижению цен, но также может затруднить для провайдеров инвестирование в инфраструктуру.

Ну и третья причина ‒ в Европе существует ряд географических факторов, которые могут затруднить распространение широкополосного доступа в Интернет. Например, некоторые страны Европы имеют густую сеть островов, что затрудняет строительство оптоволоконных сетей.

Несмотря на все вышеуказанные факторы, в Европе наблюдается тенденция к улучшению качества интернета. В последние годы в регионе наблюдается рост инвестиций в оптоволоконную инфраструктуру. Кроме того, многие страны Европы приняли меры по стимулированию конкуренции на рынке интернет-услуг.

Эксперты ожидают, что в ближайшие годы скорость интернета в Европе будет продолжать расти.

Где самый медленный интернет в Европе?

Согласно данным Speedtest Global Index за июль 2023 года, самый медленный интернет в Старом Свете наблюдается в следующих странах:

Северная Македония (15,38 Мбит/с);

Албания (19,36 Мбит/с);

Косово (22,21 Мбит/с);

Молдова (22,61 Мбит/с);

Босния и Герцеговина (23,25 Мбит/с).

Данные страны расположены в Восточной Европе и имеют относительно низкий уровень экономического развития. В этих странах широко используются медные кабели для передачи данных, а уровень конкуренции на рынке интернет-услуг невысок.

В целом, скорость интернета в Европе улучшается, но в некоторых странах она остается ниже, чем в других развитых регионах мира.

Где худший интернет в мире?

Согласно данным Speedtest Global Index за июль 2023 года, худший интернет в мире наблюдается в следующих странах:

Туркменистан (0,5 Мбит/с);

Афганистан (1,41 Мбит/с);

Таджикистан (1,82 Мбит/с);

Пакистан (2,82 Мбит/с);

Йемен (2,95 Мбит/с).

Как видим, эти государства расположены в Центральной Азии, Южной Азии и на Ближнем Востоке. Они имеют относительно низкий уровень экономического развития и ограниченные ресурсы для инвестиций в инфраструктуру. Кроме того, в некоторых из этих стран существует политическая нестабильность, которая может затруднить развитие интернет-услуг.

Скорость интернета в этих странах значительно ниже, чем в других регионах мира. Например, средняя скорость интернета в Европе составляет 79,6 Мбит/с, а в Северной Америке ‒ 153,8 Мбит/с.

Медленный Интернет может иметь серьезные последствия для жителей этих стран. Она затрудняет доступ к информации, образованию, дистанционной работе и другим возможностям, которые предоставляет интернет.

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