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Почему нужно выключать мобильный интернет: главные причины

17 июня 2022, 04:31

Мобильный интернет - это один из главных "пожирателей" энергопитания на смартфоне.

смартфон, телефон
Почему нужно отключать мобильный интернет / Фото pixabay.com

В современном мире настолько боятся остатся хоть на минуту без связи, что не отключают функцию "Передача данных" на своих смартфонах.

Однако, мало кто знает, но выключать мобильный интернет важно, сообщает Ukr.Media.

Почему нужно выключать мобильный интернет

Обычно мобильный интернет используется там, где нет соединения с Wi-Fi. Поэтому, как только человек приходит домой, то стоит переходить уже на домашний беспроводной интернет, а полностью выключать мобильный.

В частности, не каждый задумывается о том, к чему такая пагубная привычка может привести и как она скажется на смартфоне.

Мобильный интернет - это один из главных "пожирателей" энергопитания на смартфоне. Поэтому, при непрерывном использовании мобильного интернета происходит быстрое потребление заряда аккумулятора.

Также обновление и обмен данными очень быстро разряжают батарею.

Поэтому стоит выбирать подключение к Wi-Fi, чем к мобильному интернету.

Если на вашем телефоне постоянно включен мобильный интернет, а вы им не пользуетесь, то в это время происходят обновление программного обеспечения и принимаются сообщения соцсетями.

Также стоит отключать интернет во время путешествий. Особенно, когда человек едет в местах, где нет связи, то телефон все равно пытается поймать интернет. В частности, это сделать не удастся, но телефон будет разряжаться. Стоит выключать мобильные данные, пока не приехали в населенный пункт.

Как известно, Wi-Fi гораздо медленнее забирает заряд аккумулятора, чем мобильный интернет. Поэтому, если у вас разряжен телефон, или вам просто нужно сохранить заряд как можно дольше, стоит полностью исключить мобильные данные.

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