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Как поставить апостроф на ноутбуке: самые простые советы

Анна Косик
27 июля 2024, 17:33
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Часто при написании текстов возникает проблема с некоторыми символами и не каждый знает, где есть апостроф на клавиатуре ноутбука.
Ноутбук
Как поставить апостроф на клавиатуре / Коллаж: Главред, фото: flickr

Некоторые символы на клавиатуре ноутбука или компьютере не сразу можно увидеть и ввести, для этого нужно знать определенные комбинации и хитрости. На YouTube "Кибер дунат" блогер поделился, как поставить апостроф на украинском языке на клавиатуре.

Как поставить верхний апостроф

Для того, чтобы апостроф сверху нажмите правый Alt, затем на цифровой клавиатуре справа наберите код 3 и 9, после чего Alt надо отпустить. Это тоже обычный апостроф.

Как в ворде поставить апостроф

В любом документе Word нужно обратить внимание на вкладку "Вставка" и выбрать "Символ". Нажмите или перейдите к выбору символов, похожих на буквы, и выберите символ, который нужно вставить.

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Как поставить апостроф клавиатурой

Если у вас украинская раскладка клавиш, начиная с версии Vista, слева от клавиши 1, вверху над Tab нужно перейти на английскую раскладку, нажать ' украинскую "є" и, иногда, пробел. После этого следует использовать комбинацию Alt+0146.

Если вы не знаете, как на клавиатуре нажать верхнюю запятую, продвинутые пользователи советуют запомнить комбинацию из предыдущего совета - горячие клавиши Alt+0146.

Что такое Кибер дунат

Кибер дунат - YouTube-канал украинского автора, который делится лайфхаками и полезными советами по использованию различных программ и ноутбука в целом.

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