Как увеличить скорость работы ноутбука: простые способы, о которых знают единицы

У многих из нас компьютеры или ноутбуки работают на системе Windows 10, однако железо в них уже можно назвать старым. Технологии быстро идут вперед, и даже ноутбук, которому всего несколько лет, начинает тормозить и не выполнять свою работу как следует. Тогда возникает проблема, как сделать так чтобы ноут работал быстрее. Мы расскажем об одном из способов.
Автор YouTube-канала BUG показал, как при помощи простых настроек можно отключить некоторые функции, и компьютер начнет работать быстрее. В комментариях пишут, что метод помогает.
Что нужно поменять в ноутбуке, чтобы он работал быстрее
Улучшаем быстродействие
Для этого заходим в Мой компьютер, после чего правой клавишей жмем там на пустое место и нажимаем на Свойства.
Выбираем Дополнительные параметры системы (слева в списке).
Находим Быстродействие – Параметры.
И после этого жмем на Обеспечить наилучшее быстродействие. Нажимаем Применить.
Компьютер теперь должен работать быстрее.
Ускоряем запуск Windows
Далее заходим в Загрузка и восстановление. Переходим в Параметры. Там видим цифру 30 секунд, и меняем ее на 10 секунд.
Удаляем временные файлы
Нажимаем Windows+R и в строке Выполнить пишем %temp%. Открывается папка с временными файлами. Выделяем их и удаляем. Файлы, которые удалить не удается, можно не трогать.
Электропитание
В строке поиска пишем Панель управления, заходим в нее и выставляем Крупные значки. Далее находим Электропитание и выставляем там Высокая производительность.
Отключаем уведомления
Возвращаемся обратно и заходим во вкладку Система. Там находим Уведомления и действия. Все уведомления отключаем.
Убираем прозрачность окон
Переходим в Параметры. Для этого нужно нажать правой клавишей мыши на Пуск, перейти в Персонализация, и во вкладке Цвета убрать Эффект прозрачности.
Что такое BUG?
BUG – украинский канал на YouTube, который посвящен компьютерам. Автор собирает персональные компьютеры, делает об этом видео, а также публикует обзоры про мониторы, ноутбуки, игровые периферии и другой подобный контент. В описании указано, что у канала более 350 тысяч просмотров.
Смотрите видео, как сделать так, чтобы компьютер стал работать быстрее:
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