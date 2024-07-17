Как увеличить скорость работы ноутбука: простые способы, о которых знают единицы

Вы узнаете, как можно увеличить скорость на ноутбуке без лишних программ, нужно всего лишь разобраться в настройках и установить правильные параметры.

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Как улучшить производительность ноутбука и домашнего компьютера / Скриншот YouTube

У многих из нас компьютеры или ноутбуки работают на системе Windows 10, однако железо в них уже можно назвать старым. Технологии быстро идут вперед, и даже ноутбук, которому всего несколько лет, начинает тормозить и не выполнять свою работу как следует. Тогда возникает проблема, как сделать так чтобы ноут работал быстрее. Мы расскажем об одном из способов.

Автор YouTube-канала BUG показал, как при помощи простых настроек можно отключить некоторые функции, и компьютер начнет работать быстрее. В комментариях пишут, что метод помогает.

Что нужно поменять в ноутбуке, чтобы он работал быстрее

Улучшаем быстродействие

Для этого заходим в Мой компьютер, после чего правой клавишей жмем там на пустое место и нажимаем на Свойства.

Выбираем Дополнительные параметры системы (слева в списке).

Находим Быстродействие – Параметры.

И после этого жмем на Обеспечить наилучшее быстродействие. Нажимаем Применить.

Компьютер теперь должен работать быстрее.

Ускоряем запуск Windows

Далее заходим в Загрузка и восстановление. Переходим в Параметры. Там видим цифру 30 секунд, и меняем ее на 10 секунд.

Удаляем временные файлы

Нажимаем Windows+R и в строке Выполнить пишем %temp%. Открывается папка с временными файлами. Выделяем их и удаляем. Файлы, которые удалить не удается, можно не трогать.

Электропитание

В строке поиска пишем Панель управления, заходим в нее и выставляем Крупные значки. Далее находим Электропитание и выставляем там Высокая производительность.

Отключаем уведомления

Возвращаемся обратно и заходим во вкладку Система. Там находим Уведомления и действия. Все уведомления отключаем.

Убираем прозрачность окон

Переходим в Параметры. Для этого нужно нажать правой клавишей мыши на Пуск, перейти в Персонализация, и во вкладке Цвета убрать Эффект прозрачности.

Что такое BUG? BUG – украинский канал на YouTube, который посвящен компьютерам. Автор собирает персональные компьютеры, делает об этом видео, а также публикует обзоры про мониторы, ноутбуки, игровые периферии и другой подобный контент. В описании указано, что у канала более 350 тысяч просмотров.

Смотрите видео, как сделать так, чтобы компьютер стал работать быстрее:

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