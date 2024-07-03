Как можно зарядить ноутбук без света: очень простой, но эффективный способ

Как зарядить ноутбук, если нет розетки – использовать пауэрбанк и кабель, продуктивность зарядки будет зависеть от характеристик ваших устройств.

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Как можно зарядить ноутбук через USB и пауэрбанк / Скриншот YouTube

Ноутбук становится нашей главной рабочей станцией в моменты частых отключений электричества. Устройство можно заряжать и оставаться на связи на работе. Многие задаются вопросом, как зарядить ноутбук без зарядки в домашних условиях, и мы расскажем о способе с пауэрбанком.

Автор YouTube-канала Alex Boyko показал, как можно заряжать ноутбук при помощи пауэрбанка и объяснил, какие характеристики должны быть у батареи для хорошей зарядки.

Как с помощью повербанка зарядить ноутбук

Подберите павербанк

Чтобы хорошо заряжать свой ноутбук, нужно приобрести павербанк на 30 000 миллиампер-часов. Мощность должна быть 50-60 ватт. Он должен выдавать 20 вольт.

Купите кабель

Нужно приобрести кабель-конвертер: с одной стороны у него должен быть USB Type C конвектор, а с другой – коннектор, как на шнуре к вашему ноутбуку. Необходимые кабели и переходники можно приобрести в Интернете.

Ставим ноутбук на зарядку

Подключаем при помощи кабеля ноутбук к павербанку и проверяем зарядку. Скорость зарядки зависит от возможностей павербанка и пропускной способности кабеля. Эти параметры нужно посмотреть инструкции к кабелю и батарее.

Что такое павербанк Павербанк - это портативное устройство, которое хранит энергию во встроенном аккумуляторе. Павербанки бывают разных размеров и, как правило, базируются на литий-ионных аккумуляторах. Павербанк содержит элементы аккумулятора и схему преобразователя напряжения, сообщает Википедия. Некоторые павербанки способны передавать энергию беспроводным способом, некоторые оснащены светодиодным фонариком для случайного освещения с близкого расстояния, когда это необходимо, а некоторые имеют функцию сквозной зарядки, которая позволяет подавать энергию через свои USB-порты, одновременно заряжаясь сами. Некоторые крупные павербанки имеют разъемы постоянного тока (или разъемы "бочка") для более высоких требований к мощности, например, ноутбуков.

Смотрите видео, как просто зарядить ноутбук от пауэрбанка:

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