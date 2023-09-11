Греться больше не будет: как почистить компьютер или ноутбук от пыли в домашних условиях

Не обязательно снимать все компоненты, чтобы почистить компьютер, иногда можно сделать поверхностную чистку.

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Как почистить компьютер / Коллаж Главред, фото flickr (Marcie Casas, Isaak Stagl)

Если вы заметили, что ваш ноутбук сильно тормозит и греется, не спешите искать причину в вирусах. Скорее всего он плохо работает из-за того, что его давно никто не чистил. Этот процес непрост, но только, если не знать, что делать и как. Об этом читайте на Главреде.

Как определить, что технику нужно чистить

Существует несколько признаков, указывающих на необходимость проведения механической чистки вашего гаджета. Эти признаки включают в себя следующее:

Избыточный шум: если ваш гаджет издает необычные шумы, особенно шум кулера в ноутбуке, которые ранее не были замечены, это может быть признаком проблемы. Появление посторонних звуков не является нормой и может потребовать немедленного обращения к специалисту для диагностики и устранения. Перегрев: в ходе работы с требовательными программами все гаджеты могут нагреваться, что считается нормальным. Однако, если ваш ноутбук начинает сильно греться и чувствуется слишком горячим, рекомендуется отключить его от питания и обратиться к профессионалам. Это может быть вызвано высыханием термопасты и требовать ее замены. Самопроизвольное отключение: если ваш гаджет неожиданно отключается, это может быть связано с разными причинами, начиная от накопившейся пыли до перегрева процессора и других важных компонентов.

Не забывайте, что если ваша техника находится под гарантией, не следует пытаться разбирать ее самостоятельно. В таком случае лучше обратиться в сервисный центр, где вы можете получить профессиональную помощь, включая чистку от пыли для ноутбука. Самостоятельное вмешательство может лишить вас права на гарантийное обслуживание, особенно если это касается разборки до радиаторов и кулеров.

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Как часто нужно чистить компьютер

Обычно полная чистка компьютера с разборкой и заменой термопасты выполняется не чаще одного раза в год. Если проводить регулярные профилактические очистки, то в большинстве случаев будет достаточно провести это каждые два года.

Как почистить ПК самостоятельно

Первым шагом следует отключить компьютер от электросети. На задней стенке системного блока обычно находятся болты, которые необходимо выкрутить с помощью крестовой отвертки, чтобы снять боковую панель.

Если данная процедура проводится с устройством впервые, то внутри него, вероятно, накопились значительные объемы пыли и грязи. Для облегчения работы рекомендуется бережно удалять крупные скопления пыли с помощью пылесоса. Для более качественной чистки компонентов, таких как оперативная память, видеокарта и вентиляторы, лучше снять их. Они обычно крепятся на болтах или защелках. Если есть сомнения в том, что сможете собрать все обратно, лучше не рисковать.

Если пыль накопилась на поверхности радиатора между его пластинами, это может привести к недостаточному охлаждению процессора. То же самое относится и к видеокарте. Для доступа к радиатору необходимо снять кулер, ослабив защелки, которые его удерживают. Лопасти кулера также могут быть засорены пылью, которую можно удалить, использовав влажные салфетки, но делайте это очень осторожно, чтобы не повредить лопасти. Сам радиатор не требуется снимать, достаточно удалить пыль между его пластинами с помощью широкой кисти или баллона со сжатым воздухом.

Перед тем как собирать компьютер обратно, необходимо протереть корпус и боковую панель мягкой тряпочкой. После этого можно начинать устанавливать все компоненты обратно.

Чистка ноутбука в домашних условиях

Система охлаждения ноутбука расположена на материнской плате и включает в себя кулер, контур охлаждения и радиатор. Эта конструкция необходима для поддержания оптимальной температуры при использовании устройства. Рассмотрим вариант самостоятельной чистки системы охлаждения.

Для начала приготовьтесь к чистке. Наденьте антистатические перчатки, чтобы избежать оставления жирных следов на материнской плате. Используя пинцет и ватные палочки, вытащите крупные куски пыли и ворса из отверстий.

Затем аккуратно продуйте систему охлаждения с помощью баллона со сжатым воздухом. Делайте это осторожно, избегая повреждения ребер радиатора и трубок системы охлаждения.

Сделайте короткое нажатие на кулер, убедившись, что поток воздуха не сильно взмахивает другие компоненты, расположенные на материнской плате.

После очистки убедитесь, что внутри нет оставшихся инородных предметов. Затем закройте крышку и запустите ноутбук. Во время работы он не должен издавать лишних шумов и вибраций. Если ноутбук работает тихо, значит, вы успешно провели чистку.

Следует помнить, что этот метод считается деликатным и не гарантирует полной очистки компьютера. Если у вас есть сомнения или опасения, лучше обратиться к профессионалам для более тщательной чистки.

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