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7 запретов, которые ни в коем случае нельзя нарушать: строгие приметы 14 июля

Ангелина Подвысоцкая
13 июля 2025, 17:31
49
Что можно делать 14 июля. Приметы и запреты, которые уберегут от беды и потери счастья.
приметы
Что нельзя делать 14 июля / фото: pomisna.info

Что можно узнать:

  • Что значит, если в этот день громко кричат сороки
  • Чем нужно приготовить в этот день
  • Что нельзя брать в руки 14 июля

14 июля церковь почитает память святого апостола Акила. Как сообщает Главред, он был одним из числ 70-ти апостолов Христовых. Акил был учеником апостола Павла и жил в Риме со своей женой Прискиллой.

Святой Акил с женой были вынуждены уехать из дома во времена правления императора Клавдия, который изгнал из столицы всех евреев. Они поселились в Коринфе, куда пришел с проповедью Евангелия святой апостол Павел. Он стал жить в его дома и вместе трудился, изготовляя палатки.

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Акил принял крещение от апостола Павла, после чего и он, и его жена, стали преданными и ревностными учениками Христа. Они сопровождали Павла в Ефес. Акилу поручили продолжать проповедь Евангелия. Там Акил услышал смелую проповедь еврея Аполлоса. Он позвал его к себе.

После смерти императора Клавия Акил и Прискилла снова смогли вернуться в Рим, где Акил ревностно трудился в распространении Евангелия, обращал язычников ко Христу и крушил идолов.

Что можно делать 14 июля

  • В этот день девушкам и женщинам можно собираться и весело проводить время.
  • В этот день нужно заняться уборкой в саду и в доме. Это очистит жилье от негатива. Предки верили, что весь год будет счастливым.
  • В этот день можно отправляться в дальние поездки и путешествия. Вам обязательно повезет.
  • В этот день нужно приготовить горшок каши. Его нужно оставить у последней полосы жатвы.

Что нельзя делать 14 июля

1. Нельзя 14 июля покидать дом без надобности. Иначе есть угроза удара молнией.

2. Нельзя 14 июля лениться. Но также не стоит заниматься тяжелой работой. Ремонт и работы в земле лучше отложить. Есть риск, что они не принесут ожидаемого результата.

3. Нельзя 14 июля выбрасывать остатки со стола. Их лучше отдать нуждающимся или животным/птицам. Выбрасывая, вы избавитесь от собственного счастья.

4. Нельзя 14 июля вести серьезные разговоры о бизнесе или деньгах. Иначе переговоры не будут иметь результата.

5. Нельзя 14 июля употреблять алкоголь. Этот день лучше провести в чистоте души и мыслей.

6. Нельзя 14 июля делать крупные финансовые траты и большие покупки.

7. Нельзя 14 июля поднимать с земли чужие вещи. Так вы рискуете перетянуть на себя чужие проблемы и беды.

Приметы 14 июля

  • Если в этот день сухо, то осень будет теплой.
  • Если в этот день покраснели листья на деревьях, то будет богатым урожай грибов.
  • Если в этот день слышно гром, то будет продолжительный дождь.
  • Если в этот день громко кричат сороки, то будет сильная жара.

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Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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