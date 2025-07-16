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В жизнь ворвутся проблемы и потеряете счастье: что нельзя делать 17 июля, приметы

Ангелина Подвысоцкая
16 июля 2025, 17:23
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Что можно делать 17 июля. Строгие приметы и запреты, которые уберегут от нечистой силы и потери таланта.
приметы
Что нельзя делать 17 июля / фото: pomisna.info

Что можно узнать:

  • Что значит, если в этот день чайки сидят на воде
  • От чего нужно избавиться в этот день
  • Что нельзя делать 17 июля

17 июля церковь почитает память святой великомученицы Марины. Как сообщает Главред, она была дочерью языческого жреца. После смерти матери воспитанием Марины занималась кормилица-христианка. Именно она привила девочке веру в Христа.

Когда Марине было 15 лет, римский наместник Олимврий захотел взять ее в жены при условии, что та отречется от своей веры. Она отказалась, ведь была предана Христу. За это ее бросили в темницу и подвергли жестким пыткам. Марину пытали огнем, били и унижали, но она все равно не отреклась от веры.

видео дня

Что можно делать 17 июля

  • В этот день нужно помолиться за достаток и защиту домашнего скота от злых сил.
  • В этот день нужно избавиться от старых и ненужных вещей. Это очистит дом от негатива.
  • В этот день можно заняться домашними делами. Это благополучный день для подобного.

Что нельзя делать 17 июля

1. Нельзя 17 июля давать деньги или вещи взаймы. Так вы потеряете свой талант.

2. Нельзя 17 июля ходить лес. Предки верили, что там можно столкнуться с агрессивными животными.

3. Нельзя 17 июля вредить коровам. Иначе вы разгневаете святую Марину.

4. Нельзя 17 июля долго спать. Вы можете "проспать" свое счастье.

5. Нельзя 17 июля ходить девушкам с распущенными волосами. Это может привлечь нечистую силу.

6. Нельзя 17 июля жечь сухую траву или мусор. Это может выгнать из дома счастье.

Приметы 17 июля

  • Если в этот день туман, то осень будет сырой и продолжительной.
  • Если в этот день дождь, то зима будет ранней и мокрой.
  • Если в этот день жаворонки высоко летят, то будет тепло и ясно.
  • Если в этот день чайки сидят на воде, то будет жарко.

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Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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