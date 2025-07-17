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5 строгих запретов, которые нельзя нарушать: важные приметы 18 июля

Ангелина Подвысоцкая
17 июля 2025, 16:15
32
Что можно делать 18 июля. Приметы и запреты, которые уберегут от беды и бедности.
приметы
Что нельзя делать 18 июля / фото: pomisna.info

Что можно узнать:

  • Что значит, если в этот день ласточки летают низко
  • На что нужно смотреть в этот день
  • Что нельзя брать в руки 18 июля

18 июля церковь почитает память святых мучеников Якинта и Эмилиана. Как сообщает Главред, Якинт был родом из восточной провинции Римской империи. Он был камердинером при дворе императора Траяна. Во время одного языческого праздника он должен был принести пожертвование идолам, но отказался это сделать. За это Якинта бросили в тюрьму, где жестоко пытали. Он умер молодым - в 20 лет.

Эмилиан был слугой римского чиновника в Доростоле. Он также выступил против язычества. Во времена правления императора Юлиана Отступника продолжались жесткие гонения на христиан. Эмилиан разрушил языческие святыни и идолов. За это его схватили и жестоко пытали. После долгих издевательств его заживо сожгли.

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Что можно делать 18 июля

  • В этот день нужно помолиться. У святого просили защиты и домашнего благополучия.
  • В этот день нужно наблюдать за Луной. Она зарядит вас энергией, укрепит здоровье и поднимет настроение.

Что нельзя делать 18 июля

1. Нельзя 18 июля врать и злословить. Это притянет к вам конфликты.

2. Нельзя 18 июля разжигать костер. Предки верили, что это повлечет за собой пожар.

3. Нельзя 18 июля ссориться возле печи. Так вы притянете к себе беды.

4. Нельзя 18 июля использовать веник. Иначе можно "вымести" из дома добро, счастье и достаток.

5. Нельзя 18 июля занимать деньги. Вы рискуете оказаться в затяжном безденежье.

Приметы 18 июля

  • Если в этот день видно радугу, то скоро сменится погода.
  • Если в этот день крюки купаются в пыли, то будет жарко.
  • Если в этот день ласточки летают низко, то будет дождь.
  • Если в этот день облака желтого цвета, то скоро будет дождь.

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Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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