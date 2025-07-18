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Что ни в коем случае нельзя на столе 19 июля: очень строгие запреты в этот день

Ангелина Подвысоцкая
18 июля 2025, 17:55
117
Что можно делать 19 июля. Приметы и запреты, которые принесут счастье и благополучие в дом.
приметы
Что нельзя делать 19 июля / фото: pomisna.info

Что можно узнать:

  • Что значит, если в этот день много паутины
  • Что нужно выпить в этот день
  • Что нельзя оставлять на столе 19 июля

19 июля церковь почитает память святой преподобной Макрины, сестры святого Василия Великого. Как сообщает Главред, она родилась в благочестивой семье. Мама Макрины - святая Эмилия, а бабушка - святая Макрина Старшая. Они воспитывали детей в духе христианской веры даже во время преследований. Девочка получила домашнее образование - читала Священное Писание и восхищалась духовной мудростью.

Макрина обручилась с юношей, однако он внезапно умер. После его смерти она отказалась от замужества и решила посвятить свою жизнь Богу. Она поселилась вместе с матерью в роддоме на берегу реки Ирис. Там они основали женскую монашескую общину.

видео дня

Макрина вела аскетическую жизнь, носила простую одежду, много молилась и скромно питалась. Её монастырь стал не только духовной школой, но и средоточием милосердия.

Что можно делать 19 июля

  • В этот день нужно умыться утренней росой. Она наполнит энергией, здоровьем и красотой.
  • В этот день нужно выпить воду из колодца. Предки верили, что это исцелит от болезней.
  • В этот день нужно помолиться. У святых стоит попросить благополучия в семье.
  • В этот день нужно поухаживать за приблудившимся котом. Он является настоящим вестником удачи и счастья.

Что нельзя делать 19 июля

1. Нельзя 19 июля заниматься тяжелой физической работой. Это неблагоприятный день для подобного.

2. Нельзя 19 июля сеять и сажать что-то. Иначе у вас будет бедный урожай.

3. Нельзя 19 июля оставлять еду на столе на ночь. Это может принести неудачу.

4. Нельзя 19 июля выходить на улицу, если идет дождь. Есть риск удара молнией.

Приметы 19 июля

  • Если в этот день идет дождь, то осень будет туманной и дождливой.
  • Если в этот день жарко, то до конца июля будет также жарко.
  • Если в этот день на траве много паутины, то осень будет ясной и сухой.
  • Если в этот день облака желтого цвета, то будет дождь.

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Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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