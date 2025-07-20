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Что нельзя делать дома 21 июля: строгие приметы в этот день

Ангелина Подвысоцкая
20 июля 2025, 17:02
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Что можно делать 21 июля. Приметы и запреты, которые уберегут от потери благополучия.
приметы
Что нельзя делать 21 июля / фото: pomisna.info

Что можно узнать:

  • Что значит, если в этот день на дубе много желудей
  • Что нужно приготовить в этот день
  • Что нельзя делать дома 21 июля

21 июля церковь почитает память святых преподобных Симеона и Иоанна. Как сообщает Главред, Симеон Столбник Младший был родом из набожной христианской семьи. В юности он решил посвятить жизнь Господу. С таких лет он стремился к отшельнической и монашеской жизни. Симеон поселился в горах и полностью отказался от мирской жизни.

Иоанн решил стать суровым отшельником. Он жил в дикой местности далеко от других людей. Он проводил время в полной тишине, молитве и посту. Иоанн изредка принимал у себя паломников. У него не было ничего, кроме одежды и молитвы.

видео дня

Что можно делать 21 июля

  • В этот день стоит навести порядок в доме. Это расчистит место для благополучия и счастья.
  • В этот день нужно провести время в тишине и молитве. Разговаривать стоит лишь в крайнем случае.
  • В этот день нужно собрать рожь и пшеницу. Из первых собранных снопов пекли домашний хлеб из нового урожая.

Что нельзя делать 21 июля

1. Нельзя 21 июля работать с острыми предметами. Есть большая вероятность получения травмы.

2. Нельзя 21 июля пустословить. Это притянет неприятности.

3. Нельзя 21 июля купаться в руках и озерах. Иначе существует большой риск несчастного случая.

4. Нельзя 21 июля лениться и бездельничать. Из-за этого можно потерять благополучие.

5. Нельзя 21 июля разводить беспорядок и оставлять посуду немытой. Это притянет к вам безденежье.

Приметы 21 июля

  • Если в этот день громко гудят пчелы, то скоро сменится погода.
  • Если в этот день жарко, то осень будет сухой.
  • Если в этот день рыба плавает близко к поверхности воды, то жара долго продержится.
  • Если в этот день на дубе много желудей, то год будет урожайным.

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Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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