Что нельзя делать дома 21 июля: строгие приметы в этот день

Что можно делать 21 июля. Приметы и запреты, которые уберегут от потери благополучия.

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Что нельзя делать 21 июля / фото: pomisna.info

Что можно узнать:

Что значит, если в этот день на дубе много желудей

Что нужно приготовить в этот день

Что нельзя делать дома 21 июля

21 июля церковь почитает память святых преподобных Симеона и Иоанна. Как сообщает Главред, Симеон Столбник Младший был родом из набожной христианской семьи. В юности он решил посвятить жизнь Господу. С таких лет он стремился к отшельнической и монашеской жизни. Симеон поселился в горах и полностью отказался от мирской жизни.

Иоанн решил стать суровым отшельником. Он жил в дикой местности далеко от других людей. Он проводил время в полной тишине, молитве и посту. Иоанн изредка принимал у себя паломников. У него не было ничего, кроме одежды и молитвы.

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Что можно делать 21 июля

В этот день стоит навести порядок в доме. Это расчистит место для благополучия и счастья.

В этот день нужно провести время в тишине и молитве. Разговаривать стоит лишь в крайнем случае.

В этот день нужно собрать рожь и пшеницу. Из первых собранных снопов пекли домашний хлеб из нового урожая.

Что нельзя делать 21 июля

1. Нельзя 21 июля работать с острыми предметами. Есть большая вероятность получения травмы.

2. Нельзя 21 июля пустословить. Это притянет неприятности.

3. Нельзя 21 июля купаться в руках и озерах. Иначе существует большой риск несчастного случая.

4. Нельзя 21 июля лениться и бездельничать. Из-за этого можно потерять благополучие.

5. Нельзя 21 июля разводить беспорядок и оставлять посуду немытой. Это притянет к вам безденежье.

Приметы 21 июля

Если в этот день громко гудят пчелы, то скоро сменится погода.

Если в этот день жарко, то осень будет сухой.

Если в этот день рыба плавает близко к поверхности воды, то жара долго продержится.

Если в этот день на дубе много желудей, то год будет урожайным.

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