Что нельзя делать дома 21 июля: строгие приметы в этот день

Что можно узнать:
- Что значит, если в этот день на дубе много желудей
- Что нужно приготовить в этот день
- Что нельзя делать дома 21 июля
21 июля церковь почитает память святых преподобных Симеона и Иоанна. Как сообщает Главред, Симеон Столбник Младший был родом из набожной христианской семьи. В юности он решил посвятить жизнь Господу. С таких лет он стремился к отшельнической и монашеской жизни. Симеон поселился в горах и полностью отказался от мирской жизни.
Иоанн решил стать суровым отшельником. Он жил в дикой местности далеко от других людей. Он проводил время в полной тишине, молитве и посту. Иоанн изредка принимал у себя паломников. У него не было ничего, кроме одежды и молитвы.
Что можно делать 21 июля
- В этот день стоит навести порядок в доме. Это расчистит место для благополучия и счастья.
- В этот день нужно провести время в тишине и молитве. Разговаривать стоит лишь в крайнем случае.
- В этот день нужно собрать рожь и пшеницу. Из первых собранных снопов пекли домашний хлеб из нового урожая.
Что нельзя делать 21 июля
1. Нельзя 21 июля работать с острыми предметами. Есть большая вероятность получения травмы.
2. Нельзя 21 июля пустословить. Это притянет неприятности.
3. Нельзя 21 июля купаться в руках и озерах. Иначе существует большой риск несчастного случая.
4. Нельзя 21 июля лениться и бездельничать. Из-за этого можно потерять благополучие.
5. Нельзя 21 июля разводить беспорядок и оставлять посуду немытой. Это притянет к вам безденежье.
Приметы 21 июля
- Если в этот день громко гудят пчелы, то скоро сменится погода.
- Если в этот день жарко, то осень будет сухой.
- Если в этот день рыба плавает близко к поверхности воды, то жара долго продержится.
- Если в этот день на дубе много желудей, то год будет урожайным.
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