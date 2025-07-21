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День Марии Магдалины: что ни в коем случае нельзя делать 22 июля

Ангелина Подвысоцкая
21 июля 2025, 18:35
74
Что можно делать 22 июля. Строгие приметы и запреты, которые уберегут от неприятностей.
приметы
Что нельзя делать 22 июля / фото: pomisna.info

Что можно узнать:

  • Что значит, если в этот день пауки активно плетут паутину
  • Что нужно выпить в этот день
  • Какими делами нельзя заниматься 22 июля

22 июля церковь почитает память святой равноапостольной Марии Магдалины. Как сообщает Главред, она была родом из богатой и знатной семьи. Она жила на западном берегу города Магдала, откуда и получила свое прозвище. Девушка вела порочную жизнь, которая была полна грехов и распутства.

Однажды Спаситель изгнал из нее семь бесов. После этого жизнь девушки изменилась. Она стала верной ученицей и последовательницей Господней. Мария вместе с Богородицей стояла у распятия, разделяла скорбь и боль матери.

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Девушка пришла к гробнице Иисуса и обнаружила, что она пустая. Она стала первым человеком, которому явился Христос после распятия. Он попросил, чтобы Мария рассказала о чуде Воскрешения ученикам. Последние годы своей жизни Мария Магдалина жила в Эфесе под духовным руководством апостола Иоанна Богослова.

Что можно делать 22 июля

  • В этот день нужно помолиться. У Марии Магдалины просили исцеления душевных и телесных недугов.
  • В этот день нужно собрать урожай сезонных фруктов, овощей и ягод. Из них стоит приготовить соленья и варенья.
  • В этот день нужно умыться утренней росой. Она очень полезла для женской красоты, кожа будет гладкой.
  • В этот день нужно выпить воду из колодца, а также съесть ягоды. Это принесет вам здоровье.
  • В этот день нужно собрать лечебные травы и засушить их. Чай из таких трав помогут избавиться от болезней.

Что нельзя делать 22 июля

1. Нельзя 22 июля брать деньги в долг. Иначе будет очень сложно их вернуть.

2. Нельзя 22 июля начинать новые важные дела. Считается, что они не увенчаются успехом.

3. Нельзя 22 июля выходить из дома без большой необходимости. Предки верили, что есть риск удар молнией.

4. Нельзя 22 июля выпасать домашний скот. Роса считается губительной для них.

5. Нельзя 22 июля делать большие покупки. Так вы можете навлечь на себя неприятности.

Приметы 22 июля

  • Если в этот день много росы, то будет хороший урожай огурцов и зерновых.
  • Если в этот день дождь, то осень будет сырой и затяжной.
  • Если в этот день гремит гром, то будет затяжная непогода.
  • Если в этот день пауки активно плетут свою паутину, то осень будет сухой.

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