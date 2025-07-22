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4 строгих запрета: что нельзя делать 23 июля, чтобы не притянуть беды

Ангелина Подвысоцкая
22 июля 2025, 17:04
23
Что можно делать 23 июля. Приметы и запреты, которые уберегут ваше счастье и удачу.
приметы
Что нельзя делать 23 июля / фото: pomisna.info

Что можно узнать:

  • Что значит, если в этот день лягушки громко квакают
  • Что нужно сделать с водой в этот день
  • Что нельзя мыть 23 июля

23 июля церковь почитает память святых мучеников Трофима, Теофила и других. Как сообщает Главред, они жили во времена правления императора Декия, который устроил гонения на христиан.

Трофим и Теофил открыто исповедовали христианство. Они защищали свою веру и даже под угрозами отказались принести пожертвования языческим идолам. После этого их жестоко пытали и казнили мечом.

видео дня

Что можно делать 23 июля

  • В этот день нужно заняться спортом. День благоприятный для этого.
  • В этот день нужно собрать ягоды калины и заготовить на зиму. Чай из калины исцелит вас зимой.
  • В этот день нужно высказать воде любые свои горести. Считается, что это очистит вас от проблем и бед, а также освободит место для хорошего.

Что нельзя делать 23 июля

1. Нельзя 23 июля рубить деревья и кустарники. Это считается серьезным нарушением, которое притянет безденежье.

2. Нельзя 23 июля долго спать и лениться. Иначе от вас отвернется удача.

3. Нельзя 23 июля бросать мусор в реку. Это может навлечь беды на вашу жизнь.

4. Нельзя 23 июля мыть полы. Это может отпугнуть вашу удачу и счастье.

Приметы 23 июля

  • Если в этот день ласточки летают низко, то будет непогода.
  • Если в этот день пауки спрятались в паутине, то будет смена погоды.
  • Если в этот день дождь, то будет богатый урожай.
  • Если в этот день лягушки громко квакают вечером, то будет непогода.

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Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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