4 строгих запрета: что нельзя делать 23 июля, чтобы не притянуть беды

Что можно узнать:
- Что значит, если в этот день лягушки громко квакают
- Что нужно сделать с водой в этот день
- Что нельзя мыть 23 июля
23 июля церковь почитает память святых мучеников Трофима, Теофила и других. Как сообщает Главред, они жили во времена правления императора Декия, который устроил гонения на христиан.
Трофим и Теофил открыто исповедовали христианство. Они защищали свою веру и даже под угрозами отказались принести пожертвования языческим идолам. После этого их жестоко пытали и казнили мечом.
Что можно делать 23 июля
- В этот день нужно заняться спортом. День благоприятный для этого.
- В этот день нужно собрать ягоды калины и заготовить на зиму. Чай из калины исцелит вас зимой.
- В этот день нужно высказать воде любые свои горести. Считается, что это очистит вас от проблем и бед, а также освободит место для хорошего.
Что нельзя делать 23 июля
1. Нельзя 23 июля рубить деревья и кустарники. Это считается серьезным нарушением, которое притянет безденежье.
2. Нельзя 23 июля долго спать и лениться. Иначе от вас отвернется удача.
3. Нельзя 23 июля бросать мусор в реку. Это может навлечь беды на вашу жизнь.
4. Нельзя 23 июля мыть полы. Это может отпугнуть вашу удачу и счастье.
Приметы 23 июля
- Если в этот день ласточки летают низко, то будет непогода.
- Если в этот день пауки спрятались в паутине, то будет смена погоды.
- Если в этот день дождь, то будет богатый урожай.
- Если в этот день лягушки громко квакают вечером, то будет непогода.
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