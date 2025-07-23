Почему 24 июля нельзя заниматься хозяйственными делами: строгие приметы

Что можно делать 24 июля. Приметы и запреты, которые помогут наладить отношения в семье.

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Что нельзя делать 24 июля / фото: pomisna.info

Что можно узнать:

Что значит, если в этот день лягушки громко квакают

О чем нужно попросить в этот день

Какими делами нельзя заниматься 24 июля

24 июля церковь почитает память святых мучеников Бориса и Глеба. Как сообщает Главред, они были сыновьями князя Владимира Великого, который крестил Русь. Их матерью была болгарка, но ее имя точно не известно.

После смерти князя между сыновьями разгорелась битва за власть. Тогда Борис княжил в Ростове, а Глеб - в Муроме. Борис решил не выступать против брата Святополка, который хотел устранить соперников. Он молился за него и решил, что не прольет братскую кровь. Когда Борис молился, его убили собственные дружинники, которых подкупил Святополк.

видео дня

Глеба по приказу Святополка убили, когда тот плыл на лодке по Днепру к больному отцу. На него напали убийцы и закололи ножом. В этот момент он не сопротивлялся, а молился.

Что можно делать 24 июля

В этот день нужно помолиться. У святых просили защиты от зла и вражды.

В этот день нужно посетить родных или друзей. День считается благоприятным для встреч.

В этот день нужно попросить прощение у тех, кого вы обидели. Тогда отношения между вами наладятся и укрепятся.

Что нельзя делать 24 июля

1. Нельзя 24 июля работать в поле и на огороде. День считается неблагоприятным для этого.

2. Нельзя 24 июля ссориться и выяснять отношения. Это затянет конфликты и притянет измены.

3. Нельзя 24 июля выгонять скот на пастбище после обеда. Это может принести животным болезни.

4. Нельзя 24 июля заниматься хозяйственными делами. Вы рискуете навлечь на себя нищету.

Приметы 24 июля

Если в этот день идет дождь, то осень также будет дождливой.

Если в этот день громко квакают лягушки, то будет дождь.

Если в этот день суетятся муравьи, то скоро изменится погода.

Если в этот день много ягод на калине, то зима будет морозной.

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Об источнике: Укргидрометцентр Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

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