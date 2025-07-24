Почему в этот день нужно поплакать: важные приметы 25 июля

Что нельзя делать 25 июля. Строгие приметы и запреты, которые уберегут от беды.

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Что нельзя делать 25 июля / фото: pomisna.info

Что можно узнать:

Что значит, если в этот день аисты собираются в стаи

Почему нужно плакать в этот день

Какими делами нельзя заниматься 25 июля

25 июля церковь почитает память Успение праведной Анны, матери Пресвятой Богородицы. Как сообщает Главред, Анна родилась в Вифлееме. Она вышла замуж за Иоакима и долгое время не могла забеременеть. Иоаким уже даже хотел принести жертву Богу, но его посчитали недостойным. Он сильно опечалился и ушел в пустыню, где постоянно молился.

Однажды ему явился ангел, который сказал, что Господь подарит им с Анной ребенка. После этого произошло чудо и Анна действительно забеременела. У них родилась девочка, которую назвали Марией.

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До трех лет Марию воспитывали родители, после чего её отвели в Иерусалимский монастырь, где она осталась жить и обучаться. Спустя несколько лет умер Иоаким, а через два года после его смерти умерла Анна. Их похоронили в Иерусалиме.

Что можно делать 25 июля

В этот день нужно помолиться. У святой просят здоровья, благополучия и разрешения семейных проблем.

В этот день можно копать раннюю картошку и ходить в лес за грибами. День считается благоприятным для подобного.

В этот день можно свататься и играть свадьбы. Предки верили, что тогда брак будет долгим и счастливым.

В этот день можно немного поплакать. Считается, что слезы облегчат душу и вы найдете утешение.

Что нельзя делать 25 июля

1. Нельзя 25 июля обижать других и ссориться. Это затянет конфликты надолго.

2. Нельзя 25 июля лениться. Из-за этого вы можете потерять благополучие.

3. Нельзя 25 июля заниматься шитьем и даже пришивать пуговицы. Предки верили, что это может притянуть беды.

Приметы 25 июля

Если в этот день холодно, то зима будет суровой.

Если в этот день аисты собираются в стаи, то будут ранние заморозки.

Если в этот день много желудей, то зима будет мягкой и теплой.

Если в этот день муравьи строят высокие муравейники, то зима будет ранней и морозной.

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