Очень большой церковный праздник: что нельзя делать в Пантелеймонов день

Что можно делать 27 июля. Строгие приметы и запреты, которые принесут здоровье и красоту.

https://glavred.info/primety/ochen-bolshoy-cerkovnyy-prazdnik-chto-nelzya-delat-v-panteleymonov-den-10684781.html Ссылка скопирована

Что нельзя делать 27 июля / фото: pomisna.info

Что можно узнать:

Что значит, если в этот день поют жаворонки

Чем нужно умыться в этот день

Что нельзя покупать 27 июля

27 июля церковь почитает память святого великомученика Пантелеймона. Как сообщает Главред, он родился в семье, где отец был язычником, а мать - христианинкой. Его языческое имя было Пантолеон, что означает "всемогущий, как лев". С детства мать привила сыну христианские ценности. Однако она рано умерла.

После смерти матери Пантолеон продолжил учиться. Он получил глубокие знания в медицине и стал учеником известного врача Евфросина. Позже его талант заметили и пригласили стать придворным врачом императора Максимиана. Тогда он познакомился со священником Ермолаем, который окрестил его.

видео дня

После крещения Пантолеон получил имя Пантелеймон, который значит - "всемилостивый". С тех пор он бесплатно лечил людей, исцелял их молитвой от телесных и душевных болезней. Когда император узнал об этом, он приказал схватить Пантелеймона и заставлял отказаться от веры. Он мужественно пережил все пытки, Господь защищал его от всего: его не брали огонь, вода, колеса с шипами и львы. В конце концов ему отрубили голову. Однако из раны вытекла не кровь, а молоко.

Что можно делать 27 июля

В этот день нужно помолиться. У святого просят здоровья и исцеления от болезней.

В этот день нужно заняться здоровьем. Это благоприятный день для похода к врачу. Считается, что тогда вы весь год будете здоровыми.

В этот день нужно приготовить блюда из сезонных овощей.

В этот день девушкам нужно умыться калиновым соком. Предки верили, что тогда кожа останется гладкой и молодой на много лет.

Что нельзя делать 27 июля

1. Нельзя 27 июля заниматься тяжелым физическим трудом. Этот день лучше провести в молитве.

2. Нельзя 27 июля оставлять животных без присмотра. На них может наброситься нечистая сила.

3. Нельзя 27 июля игнорировать просьбы больных. Это считается большим грехом.

4. Нельзя 27 июля делать крупные покупки. Иначе вы можете потерять много денег.

Приметы 27 июля

Если в этот день дождь, то осень также будет дождливой.

Если в этот день поют жаворонки, то лето будет долгим и теплым.

Если в этот день чайки купаются в водоемах, то будет хорошая погода.

Если в этот день уродилось много ягод на калине, то зима будет снежной.

Вас также заинтересует:

Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред