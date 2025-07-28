Укрепится здоровье и придет счастье: что нужно обнять и выпить 29 июля

Что можно узнать:
- Что значит, если в этот день идет дождь
- Что нужно обнять в этот день
- Что нельзя брать в руки 29 июля
29 июля церковь почитает память святого мученика Калиника. Как сообщает Главред, он родился в знатной языческой семье в Ликаонии. В юности он уверовал во Христа и даже принял крещение.
Калиник посвятил свою жизнь проповеди Евангелия, обращал язычником к христианской вере и был примером жизни. Однако в те времена продолжались гонения на христиан при правлении императора Декия.
Однажды его поймали и заставили отречься от веры. Калиника жестоко пытали, но он оставался непоколебим. В конце концов его приговорили к смерти путем сожжения заживо. Господь забрал душу мученика еще до того, как пламя коснулось его тела.
Что можно делать 29 июля
- В этот день нужно отправиться в лес и собрать ягоды, первые грибы. Из этого стоит сделать заготовку на зиму.
- В этот день нужно обнять куст калины или прислониться к ее стволу. Предки верили, что так вы обретете здоровье, внутреннюю силу и равновесие на весь год.
- В этот день нужно выпить чай из калины. Это растение считается источником жизненной энергии и оберегом души.
Что нельзя делать 29 июля
1. Нельзя 29 июля давать деньги в долг. Так вы можете потерять удачу.
2. Нельзя 29 июля брать в руки иголку с ниткой и ножницами. Иначе вы можете запутать свою судьбу.
3. Нельзя 29 июля физически работать в доме и на огороде. Считается, что тогда будет застой в делах.
4. Нельзя 29 июля ссориться и выяснять отношения. Предки верили, что вы лишь притянете к себе еще больше проблем.
Приметы 29 июля
- Если в этот день идет дождь, то осень будет также мокрой.
- Если в этот день солнечно, то будет хороший урожай зерновых.
- Если в этот день слышно гром, то осенью будут затяжные дожди.
- Если в этот день муравьи закрывают вход к муравейнику, то будет непогода.
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