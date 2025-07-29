Начнется "белая полоса": что обязательно нужно сделать 30 июля, приметы

Что нельзя делать 30 июля. Строгие приметы и запреты, которые уберегут от проблем.

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Что нельзя делать 30 июля / фото: pomisna.info

Что можно узнать:

Что значит, если в этот день красный закат

Что нужно сделать в этот день

О чем нельзя рассказывать 30 июля

30 июля церковь почитает память святых апостолов Силы, Силуана, Андроника и других. Как сообщает Главред, они были апостолами из 70-ти. Они были частью раннехристианской традиции, которую описывали в Новом Завете.

Все эти апостолы были учениками Иисуса Христа. Сил стал одним из ближайших спутников апостола Павла. Он вместе с Иудой сопровождал Павла и Варнаву в Антиохию с посланием Иерусалимского собора.

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Павел говорил о Силуане, как о верном брате. Через него он писал свое послание. Силуан служил в Малой Азии и распространял веру во Христа. Апостол Андроник был родственником Павла. Он проповедовал в Паннонии, однако покончил жизнь мученически.

Что можно делать 30 июля

В этот день нужно помолиться. У святых просили сил справиться с трудностями.

В этот день нужно сделать как можно больше добрых дел. Это притянет силу, здоровье и благополучие.

Что нельзя делать 30 июля

1. Нельзя 30 июля выходить на солнце. Предки верили, что оно может "вытянуть" силу.

2. Нельзя 30 июля начинать новые дела. Этот день не считается благоприятным для подобного.

3. Нельзя 30 июля оставлять скот без присмотра. На него может наброситься нечистая сила.

4. Нельзя 30 июля отказывать в помощи. Иначе вы сами можете оказаться в затруднительном положении.

5. Нельзя 30 июля рассказывать о тревожных снах. Тогда они могут сбыться.

Приметы 30 июля

Если в этот день сухо и жарко, то зима будет морозной и снежной.

Если в этот день туман, то погода будет теплой.

Если в этот день красный закат, то будет жаркий день.

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