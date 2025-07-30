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Последний день перед Успенским постом: что нельзя делать дома 31 июля, приметы

Ангелина Подвысоцкая
30 июля 2025, 19:25
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Что можно делать 31 июля. Строгие приметы и запреты, которые уберегут от потери благополучия.
приметы
Что нельзя делать 31 июля / Коллаж: Главред, фото: pomisna.info

Что можно узнать:

  • Что значит, если в этот день с утра летает паутина
  • Что можно ставить на стол в этот день
  • Что нельзя делать дома 31 июля

31 июля церковь почитает память святого Евдокима Каппадокиянина. Как сообщает Главред, он был родом из знатной семьи. Еще с юности он решил посвятить жизнь Богу. Тогда он дал обет безбрачия. Он был добрым, поддерживал бедных, вдов и сирот.

Император Феофил назначил Евдокима правителем Харсианской области. Он умер в возрасте 33 лет, но после его смерти начали происходить настоящие чудеса. Возле его могилы люди буквально исцелялись. Однажды мать решила перезахоронить сына, но обнаружила, что его мощи нетленны.

видео дня

Также в этот день отмечают заговенье перед Успенским постом. Это последний день перед постом, когда можно есть мясные, рыбные и молочные блюда.

Что можно делать 31 июля

  • В этот день нужно помолиться. У святых просили семейного благополучия, здоровья и достатка.
  • В этот день можно заключать браки. Считается, что тогда брак будет крепким.
  • В этот день можно ставить на стол мясные и рыбные блюда. Это последний день перед постом.

Что нельзя делать 31 июля

1. Нельзя 31 июля завидовать и злиться на кого-то. Вы сами можете притянуть к себе неприятности.

2. Нельзя 31 июля отказывать в помощи. Иначе вы сами можете оказаться в трудном положении.

3. Нельзя 31 июля злоупотреблять алкоголем и едой.

4. Нельзя 31 июля делать уборку в доме. Иначе вы можете потерять удачу, счастье и благополучие.

Приметы 31 июля

  • Если в этот день с утра паутина летает в воздухе, то будет солнечная погода.
  • Если в этот день пчелы с самого утра летают в поле, то день будет теплым.
  • Если в этот день дует сильный ветер, то зима будет снежной и холодной.
  • Если в этот день над лесом туман, то будет большой урожай грибов.

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