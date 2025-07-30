Последний день перед Успенским постом: что нельзя делать дома 31 июля, приметы

Что можно узнать:
- Что значит, если в этот день с утра летает паутина
- Что можно ставить на стол в этот день
- Что нельзя делать дома 31 июля
31 июля церковь почитает память святого Евдокима Каппадокиянина. Как сообщает Главред, он был родом из знатной семьи. Еще с юности он решил посвятить жизнь Богу. Тогда он дал обет безбрачия. Он был добрым, поддерживал бедных, вдов и сирот.
Император Феофил назначил Евдокима правителем Харсианской области. Он умер в возрасте 33 лет, но после его смерти начали происходить настоящие чудеса. Возле его могилы люди буквально исцелялись. Однажды мать решила перезахоронить сына, но обнаружила, что его мощи нетленны.
Также в этот день отмечают заговенье перед Успенским постом. Это последний день перед постом, когда можно есть мясные, рыбные и молочные блюда.
Что можно делать 31 июля
- В этот день нужно помолиться. У святых просили семейного благополучия, здоровья и достатка.
- В этот день можно заключать браки. Считается, что тогда брак будет крепким.
- В этот день можно ставить на стол мясные и рыбные блюда. Это последний день перед постом.
Что нельзя делать 31 июля
1. Нельзя 31 июля завидовать и злиться на кого-то. Вы сами можете притянуть к себе неприятности.
2. Нельзя 31 июля отказывать в помощи. Иначе вы сами можете оказаться в трудном положении.
3. Нельзя 31 июля злоупотреблять алкоголем и едой.
4. Нельзя 31 июля делать уборку в доме. Иначе вы можете потерять удачу, счастье и благополучие.
Приметы 31 июля
- Если в этот день с утра паутина летает в воздухе, то будет солнечная погода.
- Если в этот день пчелы с самого утра летают в поле, то день будет теплым.
- Если в этот день дует сильный ветер, то зима будет снежной и холодной.
- Если в этот день над лесом туман, то будет большой урожай грибов.
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