Что ни в коем случае нельзя дарить 4 август: приметы, которые уберегут от потери счастья

Что можно делать 4 августа. Строгие приметы и запреты, которые принесут здоровье и красоту.

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Что нельзя делать 4 августа / фото: pomisna.info

Что можно узнать:

Что значит, если в этот день жарко

Чем нужно умыться в этот день

Что нельзя дарить 4 августа

4 августа церковь почитает память святых семерых мучеников Эфесских. Как сообщает Главред, они были сыновьями знатных эфесских семей и служили в армии. Эти сыновья тайно проповедовали христианство.

Однажды в Эфес прибыл император Декий. Он приказал всем жителям поклониться языческим богам, но юноши были преданы вере и отказались это делать. Юноши сделали вид, что якобы раскаиваются. Они хотели выиграть время для того, чтобы помолиться в пещере на горе Охлон. Они умоляли Бога о помощи и заснули. Так они и пролежали более 150 лет.

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Когда ко власти пришел император Феодосий, владелец земли, где была пещера, решил открыть ее в поисках сокровищ. Когда пещеру вскрыли, юноши внезапно проснулись. Они были уверены, что спали всего одну ночь. Их привели к императору Феодосию, который был тронут и крепился в вере в воскресение мертвых. После этого разговора юноши вновь заснули навеки.

Что можно делать 4 августа

В этот день нужно помолиться. У святых просили сил выстоять перед жизненными испытаниями.

В этот день нужно собрать огурцы. Если это сделать позже, они потеряют вкус, аромат и пользу.

В этот день молодым девушкам можно собираться на посиделки. Они даже могут заниматься гаданиями.

В этот день нужно умыться родниковой водой. Она считается особо полезной для женской кожи.

В этот день нужно собрать ягоды и сделать из них заготовки на зиму.

Что нельзя делать 4 августа

1. Нельзя 4 августа заниматься тяжелым физическим трудом. Этот день лучше провести в молитве.

2. Нельзя 4 августа повышать голос. Иначе вы можете притянуть к себе нечистую силу.

3. Нельзя 4 августа долго спать. Считается, что тогда вы станете вялым, рассеянным и сонным.

4. Нельзя 4 августа занимать деньги. Тогда вы рискуете попасть в затяжные финансовые трудности.

5. Нельзя 4 августа дарить комнатные растения. Вместе с цветком вы можете отдать свое счастье и притянуть проблемы в личные отношения.

Приметы 4 августа

Если в этот день солнечно, то осень будет сухой и теплой.

Если в этот день идет дождь, то така погода продержится еще семь недель.

Если в этот день густая роса на траве, то зима будет снежной и морозной.

Если в этот день птицы начали слетаться в стаи, то осень будет ранней.

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