Яблочный Спас 2025: что ни в коем случае нельзя делать 6 августа

Что можно узнать:
- Что значит, если в этот день нет насекомых
- Что нельзя делать в этот день
- Что нужно съесть 6 августа
6 августа церковь отмечает Преображение Господня. В народном календаре - Яблочный Спас. Как сообщает Главред, это считается одним из 12-ти самых больших церковных праздников в православной вере.
В этот день Иисус Христос встретился со своими учениками на горе Фавор и открыл им божественную славу. Он поднялся на гору с тремя апостолами - Петром, Иаковым и Иоанном. Там он преобразился. Лицо Иисуса начало сиять, а его одежда стала белой. Рядом с ними явились пророки Моисей и Илия.
Что можно делать 6 августа
- В этот день нужно сходить в церковь и взять с собой плоды. В день Яблочного Спаса принято святить яблоки и другие фрукты.
- В этот день обязательно нужно помолиться. У святых просят здоровья и благополучия.
- В этот день можно варить компот и варенье из собранного урожая. Считается, что он принесет силы в зимний период.
- В этот день нужно пойти на кладбище, но лучше не нести с собой освященные плоды. Ими лучше поделиться с живыми.
- В этот день нужно съесть освященное яблоко. Предки верили, что тогда вы очистите душу от грехов и притянете к себе здоровье.
Что нельзя делать 6 августа
1. Нельзя 6 августа отказывать в помощи. Иначе вы сами можете оказаться в трудном положении.
2. Нельзя 6 августа работать в поле и заниматься уборкой. День лучше провести в молитве.
3. Нельзя 6 августа шить и стричь волосы. Так вы рискуете потерять свое счастье и благополучие.
4. Нельзя 6 августа сквернословить и грубо общаться с другими. Это затянет вас в конфликты и ссоры.
5. Нельзя 6 августа чрезмерно веселиться. Это день для духовного переосмысления.
Приметы 6 августа
- Если в этот день ясно и солнечно, то осень будет теплой.
- Если в этот день туман, то осень будет дождливой.
- Если в этот день не видно насекомых, то скоро начнется дождь.
- Если в этот день холодно, то зима будет морозной.
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