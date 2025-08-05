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Яблочный Спас 2025: что ни в коем случае нельзя делать 6 августа

Ангелина Подвысоцкая
5 августа 2025, 17:53
118
Что можно делать 6 августа. Строгие приметы и запреты в день Преображения Господня.
приметы
Что нельзя делать 6 августа / фото: pomisna.info

Что можно узнать:

  • Что значит, если в этот день нет насекомых
  • Что нельзя делать в этот день
  • Что нужно съесть 6 августа

6 августа церковь отмечает Преображение Господня. В народном календаре - Яблочный Спас. Как сообщает Главред, это считается одним из 12-ти самых больших церковных праздников в православной вере.

В этот день Иисус Христос встретился со своими учениками на горе Фавор и открыл им божественную славу. Он поднялся на гору с тремя апостолами - Петром, Иаковым и Иоанном. Там он преобразился. Лицо Иисуса начало сиять, а его одежда стала белой. Рядом с ними явились пророки Моисей и Илия.

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Что можно делать 6 августа

  • В этот день нужно сходить в церковь и взять с собой плоды. В день Яблочного Спаса принято святить яблоки и другие фрукты.
  • В этот день обязательно нужно помолиться. У святых просят здоровья и благополучия.
  • В этот день можно варить компот и варенье из собранного урожая. Считается, что он принесет силы в зимний период.
  • В этот день нужно пойти на кладбище, но лучше не нести с собой освященные плоды. Ими лучше поделиться с живыми.
  • В этот день нужно съесть освященное яблоко. Предки верили, что тогда вы очистите душу от грехов и притянете к себе здоровье.

Что нельзя делать 6 августа

1. Нельзя 6 августа отказывать в помощи. Иначе вы сами можете оказаться в трудном положении.

2. Нельзя 6 августа работать в поле и заниматься уборкой. День лучше провести в молитве.

3. Нельзя 6 августа шить и стричь волосы. Так вы рискуете потерять свое счастье и благополучие.

4. Нельзя 6 августа сквернословить и грубо общаться с другими. Это затянет вас в конфликты и ссоры.

5. Нельзя 6 августа чрезмерно веселиться. Это день для духовного переосмысления.

Приметы 6 августа

  • Если в этот день ясно и солнечно, то осень будет теплой.
  • Если в этот день туман, то осень будет дождливой.
  • Если в этот день не видно насекомых, то скоро начнется дождь.
  • Если в этот день холодно, то зима будет морозной.

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Что стоит учитывать читателю

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