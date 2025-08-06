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Притянете к себе беду и проблемы со здоровье: что нельзя делать 7 августа

Ангелина Подвысоцкая
6 августа 2025, 22:30
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Что можно делать 7 августа. Строгие приметы и запреты, которые уберегут от потери благополучия.
приметы
Что нельзя делать 7 августа / фото: pomisna.info

Что можно узнать:

  • Что значит, если в этот день не видно пауков
  • Что нельзя делать в этот день
  • Что нужно приготовить 7 августа

7 августа церковь почитает память святого Пимена. Как сообщает Главред, с самого детства он тяжело болел. Пимен просил, чтобы родители отвезли его в Киево-Печерскую лавру. Они приехали туда и молили Бога об исцелении сына. В то же время Пимен решил остаться в монастыре.

В монастыре Пимен прожил 20 лет. Он не перестал страдать от болезни и даже получил имя Многоболезненный. За три дня до смерти Пимена произошло чудо. Над церковью появились три огненных столпа, после чего Пимен исцелился. Он обошел весь монастырь и попрощался с каждым из братьев. Пимен попросил похоронить его в Ближних пещерах, рядом с мощами преподобного Антония.

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Что можно делать 7 августа

  • В этот день нужно помолиться. У святого исцеления, здоровья и благополучия.
  • В этот день нужно помочь бедным и обездоленным. К вам тогда придет счастье.
  • В этот день нужно испечь малиновый пирог и угостить родных. Предки верили, что это принесет здоровье на весь год.
  • В этот день нужно посмотреть в небо. Считается, что если увидеть летящего аиста, в вашем доме будет счастье.

Что нельзя делать 7 августа

1. Нельзя 7 августа ссориться и сплетничать. Иначе вы притянете к себе проблемы.

2. Нельзя 7 августа отказывать нуждающимся в помощи. Это считается большим грехом.

3. Нельзя 7 августа заниматься женщинам тяжелой работой. Это может принести проблемы со здоровьем.

4. Нельзя 7 августа проявлять агрессию к животным и птицам. Иначе можно накликать беду.

Приметы 7 августа

  • Если в этот день громко кукарекают петухи с утра, то день будет жарким.
  • Если в этот день аисты собрались в стаи, то зима будет ранней.
  • Если в этот день идет дождь, то осень будет также дождливой.
  • Если в этот день не видно пауков, то будет непогода.

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Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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