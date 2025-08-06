Притянете к себе беду и проблемы со здоровье: что нельзя делать 7 августа

Что можно узнать:
- Что значит, если в этот день не видно пауков
- Что нельзя делать в этот день
- Что нужно приготовить 7 августа
7 августа церковь почитает память святого Пимена. Как сообщает Главред, с самого детства он тяжело болел. Пимен просил, чтобы родители отвезли его в Киево-Печерскую лавру. Они приехали туда и молили Бога об исцелении сына. В то же время Пимен решил остаться в монастыре.
В монастыре Пимен прожил 20 лет. Он не перестал страдать от болезни и даже получил имя Многоболезненный. За три дня до смерти Пимена произошло чудо. Над церковью появились три огненных столпа, после чего Пимен исцелился. Он обошел весь монастырь и попрощался с каждым из братьев. Пимен попросил похоронить его в Ближних пещерах, рядом с мощами преподобного Антония.
Что можно делать 7 августа
- В этот день нужно помолиться. У святого исцеления, здоровья и благополучия.
- В этот день нужно помочь бедным и обездоленным. К вам тогда придет счастье.
- В этот день нужно испечь малиновый пирог и угостить родных. Предки верили, что это принесет здоровье на весь год.
- В этот день нужно посмотреть в небо. Считается, что если увидеть летящего аиста, в вашем доме будет счастье.
Что нельзя делать 7 августа
1. Нельзя 7 августа ссориться и сплетничать. Иначе вы притянете к себе проблемы.
2. Нельзя 7 августа отказывать нуждающимся в помощи. Это считается большим грехом.
3. Нельзя 7 августа заниматься женщинам тяжелой работой. Это может принести проблемы со здоровьем.
4. Нельзя 7 августа проявлять агрессию к животным и птицам. Иначе можно накликать беду.
Приметы 7 августа
- Если в этот день громко кукарекают петухи с утра, то день будет жарким.
- Если в этот день аисты собрались в стаи, то зима будет ранней.
- Если в этот день идет дождь, то осень будет также дождливой.
- Если в этот день не видно пауков, то будет непогода.
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