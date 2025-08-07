Кого нужно пригласить домой в этот день: важные приметы 8 августа

Что нельзя делать 8 августа. Строгие приметы и запреты, которые уберегут от потери счастья и благополучия.

Что нельзя делать 8 августа / фото: pomisna.info

8 августа церковь почитает память святого исповедника Эмилиана. Как сообщает Главред, он жил во времена жестких иконоборческих гонений. Эмилиан был епископом Кизика и твердо отстаивал православное почитание икон.

Эмилиан открыто выступил против лжеучения, когда император начал преследовать тех, кто чествовал святые иконы. За это его отстранили с кафедры, подвергли унижениям, допросам и сослали в изгнание. Эмилиан остался верен Церкви. Он так и завершил свою жизнь в изгнании.

Что можно делать 8 августа

В этот день нужно помолиться. У святых стоит попросить защиты и благополучия.

В этот день можно пойти в лес собирать грибы.

В этот день нужно пригласить в дом гостей. Считается, что это притянет в семью радость и благополучие.

В этот день нужно чествовать и баловать кошек. Хорошей приметой считается, если кот улегся на ноги или трется об человека.

Что нельзя делать 8 августа

1. Нельзя 8 августа тяжело работать без нужды. Это время для духовного исцеления и молитвы.

2. Нельзя 8 августа самому ходить в лес. Считается, что в это время змеи становятся особенно активными.

3. Нельзя 8 августа работать с острыми предметами. Вы так можете негативно повлиять на свою судьбу.

4. Нельзя 8 августа мужчинам лениться. Также нельзя откладывать важные дела на потом.

5. Нельзя 8 августа грубо обращаться с кошками. Это может принести беды и серьезные проблемы в семью.

Приметы 8 августа

Если в этот день морось или дождь, то осень будет дождливой.

Если в этот день гремит после обеда, то осень будет ранней.

Если в этот день кукушка поет с утра, то осень будет поздней и теплой.

Если в этот день мухи кусаются, то будет дождь.

