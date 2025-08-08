Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Приметы

Что нельзя есть 9 августа: строгие приметы, которые нельзя нарушать в пост

Ангелина Подвысоцкая
8 августа 2025, 17:36
80
Что можно делать 9 августа. Приметы и запреты, которые уберегут вас от проблем в этот день.
приметы
Что нельзя делать 9 августа / фото: pomisna.info

Что можно узнать:

  • Что значит, если в этот день высоко скачут кузнечики
  • Что нельзя делать в этот день
  • Что нужно приготовить 9 августа

9 августа церковь почитает память святого апостола Матфея. Как сообщает Главред, он был одним из 12-ти апостолов Иисуса Христа. Однажды мимо таможни проходил Иисус, увидел Матфея и сказал: "Иди за Мною".

Матфей устроил в своем доме большой пир для Иисуса. Там присутствовали и другие мытари и грешники. Матфей был автором первого Евангелия Нового Завета. Он хотел показать Иисуса как Мессию, обещанного в Ветхом Завете.

видео дня

Что можно делать 9 августа

  • В этот день нужно помолиться. У святого просят защиты для домашней птицы.
  • В этот день нужно собрать урожай из овощей. Можно сделать заготовки на зиму, приготовить пирожки.
  • В этот день можно заниматься торговлей, бизнесом. День считается благоприятным для этого.
  • В этот день нужно заняться лечением. Считается, что все заболевания быстро пройдут.

Что нельзя делать 9 августа

1. Нельзя 9 августа ссориться и конфликтовать. В этот день раздоры считаются грехом.

2. Нельзя 9 августа ловить птиц. Это приведет к беде.

3. Нельзя 9 августа есть молочные и мясные продукты. В этот день продолжается Успенский пост.

4. Нельзя 9 августа отказывать в помощи нуждающимся. Иначе вы сами окажетесь в трудном положении.

Приметы 9 августа

  • Если в этот день ясно, то осень будет теплой.
  • Если в этот день холодно, то зима будет ранней.
  • Если в этот день стихли птицы, то осень будет ранней.
  • Если в этот день кузнечики высоко прыгают, то скоро улучшится погода.

Вас также заинтересует:

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

приметы
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Грозовые дожди возвращаются: в Украину идет резкое похолодание

Грозовые дожди возвращаются: в Украину идет резкое похолодание

19:46Синоптик
Встреча Путина и Трампа уже запланирована: в Белом доме сообщили детали

Встреча Путина и Трампа уже запланирована: в Белом доме сообщили детали

19:41Политика
Путин потребует вывода ВСУ из двух областей, а не из четырех как раньше - СМИ

Путин потребует вывода ВСУ из двух областей, а не из четырех как раньше - СМИ

19:32Украина
Реклама

Популярное

Ещё
В жизни четырех знаков зодиака начнется новый уровень 8 августа: кто в списке

В жизни четырех знаков зодиака начнется новый уровень 8 августа: кто в списке

"Удивительно": дочь Максима Галкина стала его копией

"Удивительно": дочь Максима Галкина стала его копией

Ворвется прошлое: ТОП-3 знака, которые рискуют вернуться к бывшим в августе

Ворвется прошлое: ТОП-3 знака, которые рискуют вернуться к бывшим в августе

Вселенная на их стороне: три знака зодиака получат то, о чем долго мечтали

Вселенная на их стороне: три знака зодиака получат то, о чем долго мечтали

Есть пять сценариев: как завершится война в Украине

Есть пять сценариев: как завершится война в Украине

Последние новости

19:46

Грозовые дожди возвращаются: в Украину идет резкое похолодание

19:41

Встреча Путина и Трампа уже запланирована: в Белом доме сообщили детали

19:32

Путин потребует вывода ВСУ из двух областей, а не из четырех как раньше - СМИ

19:23

Интересные факты о 90-х: что означала "кравчучка" и какие вещи стали символами эпохиВидео

19:06

Путин не изменил своих планов по Украине: выполнит ли Трамп "хотелки" Россиимнение

Олещук: Прекращение огня для Путина - это признание поражения, он тянет времяОлещук: Прекращение огня для Путина - это признание поражения, он тянет время
18:57

Дочь в критическом состоянии: популярный в РФ певец срочно отменил гастроли

18:34

"Болтун, лошадь, бульдозер": Лукашенко в ярких красках высказался о ТрампеВидео

18:31

УЕФА заплатила клубам из РФ 10,8 млн евро, но украинские остались без выплат – СМИ

18:02

Каким знакам зодиака круто повезет на Полнолуние 9 августа: всего 3 счастливчика

Реклама
18:02

Древний миф опровергнут: почему подвиг Сусанина выдумка и при чем здесь украинец

17:41

"Воздушное перемирие" – не для мира: в США раскрыли планы Путина

17:36

Что нельзя есть 9 августа: строгие приметы, которые нельзя нарушать в пост

17:29

Встреча Трампа с Путиным: СМИ назвали возможные страны для переговоров

17:22

Коллапс в аэропорту и эвакуация целых пляжей: на Сочи идет атака, звучат взрывы

17:12

Доллар и евро летят в пропасть: в Украине переписали цены на валюту

17:01

На вес золота: кабачковая икра с необычным ингредиентомВидео

16:45

Лукашенко разразился "ультиматумом" Украине и "пригрозил" Западу ядерным оружием

16:31

Секрет крепкого союза: психолог раскрыл 4 главных ключа счастливых отношений

16:28

Всем так можно: Могилевская легла на асфальт в центре КрещатикаВидео

16:23

У пыли нет шансов: простой рецепт средства, которое обеспечит чистоту в доме

Реклама
16:21

Ж/д билеты могут подорожать: в "УЗ" рассказали, чего ждать пассажирам

16:07

Путин согласился на переговоры с Украиной неспроста: политолог оценил опасность

16:07

Лук будет свежим месяцами: возле какого продукта его нельзя хранить

16:04

Впервые за два года: в Украине полетели вниз цены сразу на несколько продуктов

15:43

Почти 40 лет возглавлял государство - кто управлял Украиной дольше всех в историиВидео

15:36

"Мы это решение примем": в НБУ сделали громкое заявление об отказе от доллара

15:32

Трамп ударил по Индии 50% тарифами: в Reuters узнали о первой реакции Нью-Дели

15:19

Почему 9 августа нельзя ругаться и ссориться: какой церковный праздник

15:04

Секретное средство из аптечки: как защитить виноград от болезней за копейкиВидео

14:56

Вместо голубцов и перцев: рецепт фаршированных томатов с нежной начинкой

14:33

Сын Виктора Павлика умер: чем болел ребенок и как выглядит его могилаВидео

14:32

"Заморозка" возможна: Туск вышел с серьезным заявлением о войне в Украине

14:14

РФ сорвала план производства самолетов, авиакризис набирает обороты - Reuters

14:04

Дожди накроют несколько областей: стала известна дата сильных осадков

14:03

На фоне мирных планов Трампа: Россия готовится к запуску ядерной ракеты, детали

13:47

РФ сжимает полукольцо вокруг Покровска: генерал предупредил о тяжелой ситуации

13:44

"Не поддаются логике": путинист Киркоров публично обратился к Ротару

13:35

Что говорил легендарный французский поэт 19 века об Украине — актуально и сегодняВидео

13:30

Украина готова к прекращению огня по линии фронта, но с условием – The Telegraph

13:27

Неужели предложение: дочь Кошевого заинтриговала кольцом и букетом

Реклама
13:22

"Ее душа рвалась к борьбе": на фронте погибла боевой медик Марина Гриценко

13:00

Украинцам начислили космические пенсии: кто и как получает 300 тысяч от государства

12:59

Гороскоп Таро на завтра 9 августа: Скорпионам - довериться, Рыбам - отпустить

12:40

От турецкой не отличить: простой рецепт домашней пахлавы за 15 минут

12:35

В Украине светит арест из-за окон в авто: почему можно "загреметь" в тюрьму

12:20

Антициклон Ines накроет Украину: украинцев предупредили об изменениях погоды

12:20

На беду или на счастье: что значит, если голубь сел на подоконник - толкование приметы

12:18

Китайский гороскоп на завтра 9 августа: Обезьянам - разочарование, Быкам - обида

12:11

Страшные фото: дом столичной рестораторки Сичкарь разрушили россияне

12:00

Вместо ссор — общие победы: Алферов — о том, что мешает Украине договориться с Польшей, Венгрией и Словакией

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Новости шоу бизнеса
Ани ЛоракКейт МиддлтонПотапАлла ПугачеваСофия РотаруМаксим ГалкинОльга СумскаяНастя КаменскихФилипп КиркоровВиталий КозловскийЕлена Зеленская
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять