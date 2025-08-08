Что нельзя есть 9 августа: строгие приметы, которые нельзя нарушать в пост

Что можно делать 9 августа. Приметы и запреты, которые уберегут вас от проблем в этот день.

Что нельзя делать 9 августа / фото: pomisna.info

Что можно узнать:

Что значит, если в этот день высоко скачут кузнечики

Что нельзя делать в этот день

Что нужно приготовить 9 августа

9 августа церковь почитает память святого апостола Матфея. Как сообщает Главред, он был одним из 12-ти апостолов Иисуса Христа. Однажды мимо таможни проходил Иисус, увидел Матфея и сказал: "Иди за Мною".

Матфей устроил в своем доме большой пир для Иисуса. Там присутствовали и другие мытари и грешники. Матфей был автором первого Евангелия Нового Завета. Он хотел показать Иисуса как Мессию, обещанного в Ветхом Завете.

Что можно делать 9 августа

В этот день нужно помолиться. У святого просят защиты для домашней птицы.

В этот день нужно собрать урожай из овощей. Можно сделать заготовки на зиму, приготовить пирожки.

В этот день можно заниматься торговлей, бизнесом. День считается благоприятным для этого.

В этот день нужно заняться лечением. Считается, что все заболевания быстро пройдут.

Что нельзя делать 9 августа

1. Нельзя 9 августа ссориться и конфликтовать. В этот день раздоры считаются грехом.

2. Нельзя 9 августа ловить птиц. Это приведет к беде.

3. Нельзя 9 августа есть молочные и мясные продукты. В этот день продолжается Успенский пост.

4. Нельзя 9 августа отказывать в помощи нуждающимся. Иначе вы сами окажетесь в трудном положении.

Приметы 9 августа

Если в этот день ясно, то осень будет теплой.

Если в этот день холодно, то зима будет ранней.

Если в этот день стихли птицы, то осень будет ранней.

Если в этот день кузнечики высоко прыгают, то скоро улучшится погода.

