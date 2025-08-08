Что нельзя есть 9 августа: строгие приметы, которые нельзя нарушать в пост

Что можно узнать:
- Что значит, если в этот день высоко скачут кузнечики
- Что нельзя делать в этот день
- Что нужно приготовить 9 августа
9 августа церковь почитает память святого апостола Матфея. Как сообщает Главред, он был одним из 12-ти апостолов Иисуса Христа. Однажды мимо таможни проходил Иисус, увидел Матфея и сказал: "Иди за Мною".
Матфей устроил в своем доме большой пир для Иисуса. Там присутствовали и другие мытари и грешники. Матфей был автором первого Евангелия Нового Завета. Он хотел показать Иисуса как Мессию, обещанного в Ветхом Завете.
Что можно делать 9 августа
- В этот день нужно помолиться. У святого просят защиты для домашней птицы.
- В этот день нужно собрать урожай из овощей. Можно сделать заготовки на зиму, приготовить пирожки.
- В этот день можно заниматься торговлей, бизнесом. День считается благоприятным для этого.
- В этот день нужно заняться лечением. Считается, что все заболевания быстро пройдут.
Что нельзя делать 9 августа
1. Нельзя 9 августа ссориться и конфликтовать. В этот день раздоры считаются грехом.
2. Нельзя 9 августа ловить птиц. Это приведет к беде.
3. Нельзя 9 августа есть молочные и мясные продукты. В этот день продолжается Успенский пост.
4. Нельзя 9 августа отказывать в помощи нуждающимся. Иначе вы сами окажетесь в трудном положении.
Приметы 9 августа
- Если в этот день ясно, то осень будет теплой.
- Если в этот день холодно, то зима будет ранней.
- Если в этот день стихли птицы, то осень будет ранней.
- Если в этот день кузнечики высоко прыгают, то скоро улучшится погода.
Вас также заинтересует:
- Какой образ вы увидели первым: тест по картинке расскажет о вашем характере
- Головоломка, с которой справится не каждый: как решить простую задачку
- Притянете хаос и безденежье: в какие дни нельзя мыть голову
Что стоит учитывать читателю
Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред